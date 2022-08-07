海南疫情｜旅客機場鼓譟高呼「我要回家」　網民：遇上疫情怪誰？

海南省疫情嚴峻，8月1日至6日，三亞市已發現超過800宗陽性感染。正值暑假旅遊旺季，預計逾8萬名遊客滯留當地。三亞鳳凰機場出港航班全部取消，但不少遊客在機場鼓譟，高呼「我要回家！」。



昨日（6日）清晨6時起，三亞市實行臨時性全域靜態管理嚴格限制人員外流，非必要暫不離開三亞。

網傳影片顯示，三亞市副市長到機場安頓滯留旅客，表示三亞市委政府會妥善解決各方面的問題，包括提供免費食宿，安排專車接載滯留旅客到三亞灣，入住當地的星級酒店，並呼籲大家按照機場工作人員的安排，有序登車去酒店住宿。

三亞市副市長到機場安頓滯留旅客。（影片截圖）

隨後，他提到若大家有其他要求，可在列表上填寫時，現場的滯留旅客立即齊聲高呼「回家、回家，我們要回家」。

他表示，自己非常理解大家想回家的心情，市委市政府已經加緊研究，想辦法解決大家的問題，希望在未能解決之前，大家稍安毋躁，請安靜等待，先到酒店休息。

另外兩段網傳影片顯示，大批旅客在機場的登機櫃檯前高呼「回家」、「今天的航班必須飛走」，又稱「沒有一個人是陽性」。工作人員解釋，三亞市所有的航班已經取消，市政府正解決問題。

網民睇法：

你們回家，家鄉人願意嗎？



都不能保證自己是安全的，只能留在海南那邊，回家你能保證不會被隔離嗎？三亞不敢放你們出來，家鄉也不敢收你呀。都換位思考一下吧



是滯留機場的免費，不是滯留三亞的全部免費，8萬人啊



還起哄喊回家？無語了，人家都給你提供食宿了，還想怎樣，回家也得隔離啊，再說你回得來嗎？



你自己出去玩，惹到病毒，憑什麼給你全部免費？憑什麼要讓他們回家鄉禍害大家？ ？要出去玩就要做好被隔離的準備！ ！ ！一切後果自己承擔！ ！ ！



滯留機場的本就是免費食宿，滯留酒店的全部半價，我們本地人現在都快不夠吃沒得吃了全部優先供給滯留的，我們都沒有抱怨你在叫什麼？



全免費？本地居民都沒有菜沒有肉吃，都盡量先滿足你們你們還想怎麼樣呢



你自己跑出來遇到了疫情嚴重的地方，怪誰？不是怪在家拿不住寂寞的你愛亂跑嗎？

