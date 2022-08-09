從軍習武熱？內地徵兵先批准理工類大學生　BBC：台年輕人學作戰

據《央視軍事》8月8日報道，2022年全國下半年徵兵工作全面展開，今年徵集對象仍以大學生為重點，優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。此外，BBC報道則提道，許多台灣年輕人開始學習作戰。



浙江省應徵青年于其接受《央視軍事》採訪時稱「最近的台海局勢牽動著我們每個人的心，也讓我們看到和平需要祖國的強大實力保駕護航，我願用我的滿腔熱血報效祖國，讓軍人這個稱謂成為我一生的榮耀。」

此外，BBC7日發自台灣的報道則指出，美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台激起中國大陸實施圍台軍演，加上俄烏戰爭，在這兩大背景下，愈來愈多台灣年輕人開始學習作戰。

該報道提到，上周末在距離台北半小時車程的一家廢棄廠房中，大約30名年輕男女在學習基本射擊技能。他們使用的雖然是氣槍，但跟真槍幾乎一模一樣。

該培訓公司經營者蔣先生（Max Chiang）稱「自從2月以來，參加（槍枝訓練）的人數猛增50％，而某些訓練班的女生比率現在達到40-50％。人們已經開始意識到大國侵略弱小鄰國的現實。他們已經看到烏克蘭所發生的事，這樣的事情也能在這裡（台灣）發生。」

一位在現場學習射擊的女生表示，學習射擊不是為了上戰場。「像我這樣的女性不會上前線作戰。但如果戰爭爆發，我們將能在家中保護自己。」