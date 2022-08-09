海南疫情｜今安排三班包機往上海成都西安　首批滯留旅客乘機返程

海南省爆發新冠肺炎疫情。今日（9日）下午3時起，三亞鳳凰國際機場將執行三班包機運送滯留旅客出島，分別前往西安、成都和上海。

海南省宣布，符合條件的滯留旅客，自今日起分類分批安排返程。



《央視新聞》報道，首批滯留三亞的旅客將乘坐包機返回西安。今日中午12時許，旅客已在海棠灣某酒店核驗身份證、核酸陰性證明等相應信息，後乘坐大巴前往機場，預計下午3時起飛。

8月9日，首批滯留旅客乘坐大巴前往三亞鳳凰國際機場，乘坐包機返程。 （（微博＠中國新聞社）

只要符合下列條件，滯留旅客可獲分類分批安排返程，包括無疫情的市縣（區），旅客所在旅行團隊或入住酒店近7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑48小時2次（每天1次）核酸陰性證明返程。

在低風險區，旅客所在旅行團隊或入住酒店7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑72小時3次（每天1次）核酸陰性證明返程；中高風險區，經過疫情防控降為低風險區後，執行低風險區規定。

因疫情滯留三亞的旅客，在海棠灣一酒店內核驗身份證、核酸陰性證明等相應信息後，乘坐大巴前往三亞鳳凰國際機場。（微博＠中國新聞社）

在自願基礎上，優先安排具有醫療需要、長者、兒童、孕婦等特殊人群及其陪護人員返程。滯留地市縣政府將統一安排將旅客從滯留地點閉環送至機場等地，由民航等部門安排返程，並由目的地政府負責「點對點」閉環接回、返程人員健康管理和健康監測。

離島返程前，機場、鐵路、港航管理部門將嚴格驗核返程旅客健康碼、核酸檢測結果、防疫行程卡。無法通過手機驗核行程卡的長者、兒童，經專家評估符合要求方可離島。至於陽性感染者，密切接觸者和密接的密接，或滯留在中高風險區的旅客，暫不安排返程。

在昨日（8日）召開的疫情防控記者會上，海南省委、省政府提出要抓緊制定實施滯留遊客出島方案，讓遊客有看得見的預期，確保既讓遊客安全舒心踏上返程，又堅決避免疫情風險外溢。