海南疫情｜一家13人因航班取消滯留酒店　一晚房費逾萬一餐七千

海南省自1日起爆發新一波疫情，三亞市自昨（6日）起全市實行臨時性全域靜態管理。成都一家庭13人滯留三亞文華東方酒店，住一晚逾萬元。



內地媒體《澎湃新聞》報道，許峰（化名）一家在三亞旅行，在準備離開的前一晚（5日晚）收到了航班取消的通知。許峰稱，他們一家是7月31日從成都前往三亞旅行，10個大人，帶著3個孩子，最小的只有2歲，「我們就是想趁著暑期帶孩子出來玩一玩，沒想到會發生這種事。」

航班停飛，旅客滯留機場。（微博＠每日數碼科技雜談）

許峰一家人居住在三亞知名的度假酒店文華東方酒店，每間房每晚的房費為5000元（人民幣．下同），13口人入住了5間房。滯留後，三亞文化東方酒店同意按照政府規定，以此前預訂價格的半價收費續住，即每間房每晚2500元。「我們13個人一晚的費用就要12500元，我們也想換個更便宜的房間，但這家酒店最便宜都要2300元一晚。」

除了住宿費用，餐食也是一大開銷，許峰指酒店房價只包含早餐，午餐和晚餐都要自費在酒店用餐，午餐、晚餐自助餐700元一位，只計一家中的大人，一餐的開銷也要7000元。

文華東方酒店工作人員表示，對於許先生的情況，酒店也十分同情，只能在住房價格上提供優惠，而餐食費用，他表示確實是700元一位，目前尚未調整。

「被迫滯留三亞已經十分無奈了，為什麼這麼高昂的費用還要我們自己承擔。」許峰希望相關部門的進一步方案能夠統一對酒店限價或調低費用。