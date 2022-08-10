台男楊智淵轉為指定居所監視居住　央視批修例風波期間為港獨站台

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）近日訪問台灣，解放軍隨即在台海開展大規模軍演，兩岸局勢緊張。

央視早前報道指，浙江省溫州市國家安全局上周三（3日）對長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全的台籍疑犯楊智淵實施刑事拘傳審查。

央視今日（10日）報道稱，浙江省溫州市國家安全局對涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪的楊智淵變更刑事強制措施，由拘傳轉為指定居所監視居住，已通知其家屬。



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央視10日的報道稱，浙江省溫州市國家安全局將根據國家相關法律規定，依法開展偵查。目前，案件正在進一步辦理中。

報道又稱，楊智淵長期受「台獨」思想毒害。2006年，楊就讀中學期間即開始從事「台獨」分裂活動。2008年，楊在「野草莓學運」中表現活躍，被台灣民進黨選中重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長，成為「台獨」勢力重要成員。2011年，楊參與組建「台灣民族黨」，積極策劃實施一系列「台獨」分裂活動，妄圖推動所謂「公投建國」。

報道稱，2019年，楊出任「台灣民族黨」副主席代理主席黨務後，變本加厲，高調推行「急獨」路線，大肆鼓譟「台獨」立場。同年，楊應陳水扁邀請，代表「一邊一國行動黨」參選新北市永和區立法委員，並在選舉中大肆宣揚「謀獨拒統」，極力煽動兩岸對立。香港「修例風波」期間，楊高調串聯分裂勢力為「港獨」站台，鼓動「多獨合流」，公然挑釁國家主權和領土完整。