疫情｜內地增952宗本土感染　海南今開放旅客離島申請

國家衛健委公布，內地昨日（9日）新增952宗本土感染，近六成個案來自海南省。

今日（10日）清晨6時起，「海南健康碼」開放離島申請，只要符合旅行團或酒店在7天內沒有陽性感染者等指定條件，滯留旅客就可自行申請離島。



內地昨日新增444宗確診病例，其中380宗本土病例，包括海南285宗，廣東39宗，內蒙古27宗，西藏10宗，福建8宗，浙江5宗，廣西2宗，湖北、重慶、四川、貴州各1宗；其餘64宗為境外輸入個案。

同日，內地新增650宗無症狀感染，其中572宗本土，包括海南285宗，新疆122宗，浙江49宗，湖北24宗，兵團21宗，西藏18宗，廣西11宗，河南10宗，廣東7宗，內蒙古、江西各5宗，河北3宗，安徽、福建、湖南、重慶各2宗，四川、貴州、雲南、甘肅各1宗。

截至目前，內地現有確診病例2896宗，累計報告確診病例232109宗，5226人病亡。

8月9日，首批滯留遊客在三亞鳳凰國際機場辦理登機手續。（新華社）

海南開放離島申請

今日清晨6時起，海南省在「海南健康碼」開放離島申請入口，滯留旅客從「離瓊申請」填寫通信行程卡核驗、填報個人信息、當前所在市縣、離島目的地、擬離島日期、擬離島方式、擬離島口岸等信息後，即可提交申請。

符合以下條件，滯留旅客就可申請離島。只要其所在旅行團或入住酒店近7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，在無疫的市縣（區）的滯留旅客可憑登機（船）前48小時2次（每天1次）核酸陰性證明、健康碼綠碼返程；在低風險區的滯留旅客則可憑登機（船）前72小時3次（每天1次）核酸陰性證明、健康碼綠碼返程。

至於在中高風險區的滯留旅客，經疫情防控降為低風險區後，可憑登機（船）前72小時3次（每天1次）核酸陰性證明、健康碼綠碼返程。

旅客完成申請並經審核通過後，省有關部門及市縣政府將按照分類施策、分批轉運、安全有序、嚴防外溢的原則，統籌安排旅客有序離島。

8月9日，首批滯留遊客抵達三亞鳳凰國際機場，準備登機返程。（新華社）

阿茲夫定片納入新冠肺炎診療方案

昨日，國家衛健委辦公廳、國家中醫藥局辦公室印發《關於將阿茲夫定片納入新型冠狀病毒肺炎診療方案的通知》指出，經研究，將阿茲夫定片（Azvudine）納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）》。

《通知》指出，阿茲夫定片用於治療普通型新冠肺炎成年患者，每次服用5mg，空腹整片吞服，每日1次，療程至多不超過14天；不建議在妊娠期和哺乳期使用，中重度肝、腎功能損傷患者慎用。

據此前報道，「阿兹夫定」為首款國產新冠口服藥物，其價格初定為每瓶不高於300元，每瓶35片，每片1mg。8月2日，河南真實生物科技有限公司研製的阿茲夫定片在平頂山投產，預計未來製劑年產量可達30億片。