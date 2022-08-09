疫情｜內地增828宗本土個案　西藏突爆疫情建三間方艙醫院

國家衛健委公布，內地昨日（8日）新增828宗本土感染，大部分個案來自海南省共有471宗。曾經有920日無確診紀錄的西藏在7日發現18名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員，8日共新增22宗本土個案，新疆則有146宗無症狀感染。據了解，西藏上次出現病例是在2020年1月29日布達拉宮管理處公告，今（9日）起暫停對外開放，具體開放時間另行通知。



昨（8）日新增確診病350宗，海南佔300宗，廣東25宗，內蒙古16宗，吉林2宗，福建2宗，重慶2宗，廣西1宗，四川1宗，西藏1宗。另有境外輸入確診病例其餘56宗。

同日，內地新增540宗無症狀感染，其中境外輸入62宗。本土478宗，海南佔171宗，新疆146宗，浙江67宗，廣西25宗，西藏21宗，廣東13宗，兵團7宗，河南5宗，湖北4宗，內蒙古3宗，其餘個案分布在吉林，福建，重慶，四川，甘肅等地。

西藏自治區拉薩市7日出現病例，終止920日無確診的紀錄。（Getty Images）

西藏拉薩市在7日的重點人員核酸檢測中發現18名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員。目前拉薩市有1個高風險區和18個中風險區，位於拉薩市的布達拉宮管理處則公告，9日起暫停對外開放，具體開放時間另行通知。鄰近拉薩的日喀則市則宣布從8日起實施靜默管理三天，人員只進不出。

8月9日上午西藏自治區新冠肺炎疫情防控新聞發佈會指出，西藏已經在拉薩市、日喀則市、昌都市建成三家方艙醫院，儲備床位4004張，主要收治無症狀感染者和輕症病例。同時全區還有7家定點救治醫院，主要收治重症患者有基礎性疾病和老年患者

噶爾縣、劄達縣等地已開展第三輪區域性全員核酸檢測，目前拉薩市、日喀則市正在開展第一輪區域性全員核酸檢測工作，明天將開展第二輪核酸檢測。其餘縣區正在開展第一輪核酸檢測。目前，已經排查到密接、次密接人員601人，均已實行隔離管控。