疫情｜海南三亞防控形勢嚴峻複雜　全國逾13億人已接種疫苗

今天（10日），國務院聯防聯控機制召開新聞發布會。國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，海南三亞的防控形勢嚴峻複雜；新疆、廣東等地疫情處於快速發展階段；西藏疫情的傳播擴散風險較高，但有能力應對現階段疫情。



米鋒介紹，近期周邊國家疫情快速反彈，中國外防輸入壓力持續增大。8月以來，全國共有9個省份累計報告過百宗本土感染者，其中海南省超過2000宗。

目前，海南三亞疫情仍處於高位進展期；新疆、內蒙古、廣東等省份多地疫情仍處於快速發展階段，存在一定社會面傳播風險；西藏拉薩、日喀則、阿里等地近日新報告本土疫情，傳播擴散風險較高。前期在甘肅、廣西、山東等省、自治區發生的本土聚集性疫情已得到有效控制。

8月9日，首批滯留遊客在三亞鳳凰國際機場辦理登機手續。（新華社）

海南

國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅介紹，Omicron 傳播速度快，傳播隱匿，容易引發較大規模聚集性疫情，海南疫情防控形勢嚴峻複雜，當前正處於快速進展期。

為盡快控制疫情，國家統籌全國醫療和核酸檢測資源，從全國19個省市調派逾萬名醫療衛生人員支援海南；調派近8000名檢測人員、採樣人員和檢測設備，將核酸檢測能力提升至200餘萬管/日，迅速提升三亞、海口及其他市縣的檢測能力，為大規模核酸檢測提供支撐。

醫療救治方面，調派逾2000名醫務人員，整建制派出2支國家緊急醫學救援隊，接管方艙醫院，實現分類救治，最大限度減少對正常醫療服務的影響；此外，派出近300名流調與監督人員支援防控工作。

位於西藏拉薩市柳梧新區拉薩市群眾文化體育中心內的方艙醫院。（新華社）

西藏有能力應對現階段疫情

郭燕紅介紹，國務院聯防聯控機制綜合組已經派出工作組，包括檢測、流調、救治、社區管控的專家，指導西藏盡快控制疫情。目前，拉薩市常住人口86.8萬人，已建設擁有2000張床位的方艙醫院，核酸檢測能力30餘萬管。

第九版防控方案對Omicron行之有效

中國疾控中心病毒學首席專家董小平介紹，據國內外研究顯示，BA.5變異株的流行特徵和傳播特點雖然沒有發生本質改變，但較BA.2傳播能力略有增加，免疫逃逸能力明顯增強，發生再次感染的風險增加。

他強調，第九版防控方案更加突出體現了精準科學防控理念與措施，堅持「動態清零」總方針，新版方案對各項常態化措施的落實和工作質量提出更高的要求。

7月13日，北京市朝陽區，醫護人員為長者接種新冠疫苗加強針。（新華社）

現有新冠疫苗預防效果顯著

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹，包括中國在內的多個國家和地區正開發新疫苗，以增加阻斷感染的作用、提高免疫保護的持久力和減少病毒變異導致的免疫逃逸等，當中包括含Omicron 變種病毒成分的單苗或聯苗，但新疫苗的研發需時，且存在不確定性。

他表示，現有的新冠疫苗對預防重症和預防死亡的效果是明確且顯著，若完成全程接種和加強針效果會更好。

他強調，當前Omicron疫情在全球，尤其在有些國家或地區流行仍然比較嚴重。當務之急是盡快全程接種，符合條件的盡快完成加強針的接種，特別是長者。

米鋒介紹，截至8月9日，全國累計報告接種新冠疫苗超過34億劑次，接種總人數逾13億人，當中超過12億人已完成全程接種，覆蓋人數和全程接種人數分別佔全國總人口的92.31%、89.96%。

米鋒介紹，未來將進一步提高信息共享實效，優化完善健康碼互認管理，方便群眾安全有序出行。