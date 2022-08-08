「淨土」破920天無疫情紀錄　西藏拉薩18陽性、日喀則靜默管理3天

西藏再度出現新冠病例，打破920天無疫情紀錄。根據西藏拉薩市應對新冠肺炎疫情工作小組晚間公告，拉薩市在7日的重點人員核酸檢測中發現18名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員。西藏上次出現病例是在2020年1月29日。



晚間公告稱，拉薩市對該市18名人員實施定點隔離診療，並對其相關的密接和次密接人員實施隔離管控。

拉薩市城關區現已劃定高風險區1個：城關區嘎瑪貢桑街道路北社區地面衛星站單行路以西自建房；中風險區15個，包括自治區審計廳、阜康醫院（本院區）、功德林天街三樓貴哥滷肉卷、藏大俄洛橋燒烤店等地區。

日喀則市新冠肺炎疫情聯防聯控工作領導小組亦發布公告指，各縣（區）立即開展全員核酸檢測工作，嚴格落實常態化疫情防控各項措施；市全域實行靜默管理，人員不進不出。公告自發布之日起實施，暫定實施3天。

2021年6月1日，西藏自治區拉薩市，一名藏傳佛教僧侶和一名婦女坐在布達拉宮前看手機。（Getty Images）

近三年僅錄得一宗新冠確診 內地的這片淨土緣何「獨善其身」？

空氣稀薄、紫外線強烈

西藏是中國的5個自治區之一，平均海拔在4000米以上，素有「世界屋脊」之稱。除此之外，西藏境內海拔在7000米以上的高峰有50多座，8000米以上的有11座，包括世界第一高峰珠穆朗瑪峰，因此，西藏還被稱為除南極、北極以外的「地球第三極」。

而正是這獨特的地理優勢使得西藏空氣稀薄、紫外線較強。西藏未有爆發疫情或與強烈的紫外線照射相關，可能因為它可以有效抑制新冠病毒的活性，降低其傳染性。有內地醫生表示，西藏空氣新鮮、病毒密度小等因素，亦可降低病毒傳播風險。

除了西藏之外，包括秘魯的庫斯科（Cusco）、玻利維亞的拉巴斯（La Paz）等在內的高海拔地區的感染人數均較低海拔地區感染人數低數倍。

圖為今年3月1日，西藏楚布寺舉行跳神儀式中手持藏香的楚布寺僧人。（新華社）

地廣人稀：人口密度是香港三千分之一

西藏地廣人稀。面積122.8萬平方公里的西藏是香港面積的1110多倍。西藏還擁有近4000公里的邊境線，有21個邊境縣、104個邊境鄉，以及5個國家邊境口岸，並與緬甸、印度、不丹、尼泊爾、克什米爾5個國家和地區接壤，，就連疫情發生至昨日近3年的時間內亦僅錄得1宗確診，幾乎「零疫情」。

雖然幅員遼闊、邊境線長，但西藏的人口卻極為稀少。據統計數據顯示，西藏常住人口僅300多萬，平均人口密度為每平方公里2人（香港的平均人口密度為每平方公里近7000人），其中大部分人口集中在首府拉薩市，其他縣鎮有的更只是靠幾條街貫穿，這亦在相當大的程度上減少了人口流動，降低了病毒傳播的幾率。