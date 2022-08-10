台海軍演｜國防部：兩岸關係面臨兩種前途抉擇　台灣須做正確選擇

今日（10日），東部戰區公布在台島周邊海空域組織的聯合軍事行動，成功完成各項任務。

對於解放軍在台島周邊海空域組織的聯合軍事行動，國防部新聞發言人譚克非表示，兩岸關係再次面臨兩種前途的抉擇，台灣必須做出正確選擇。



在記者會上，有記者引述台媒問道，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後，解放軍組織「鎖台」式高強度實彈演訓，數枚導彈飛越台島，這可能只是個開端，台灣被壓縮的戰略空間回不去了。

譚克非指出，解放軍在台灣周邊海空域組織實施系列反制行動，是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正震懾，是捍衛國家主權和領土完整的正當必要之舉，有關演訓行動公開、透明、專業，符合國內法、國際法和國際慣例，「佩洛西一意孤行竄訪中國台灣地區，悍然挑戰和損害中方核心利益，嚴重破壞台海和平穩定」。

譚克非稱，兩岸統一的歷史進程不可阻擋，解決台灣問題的時和勢始終在推進祖國統一力量這邊。為了台灣人民的福祉，中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但解放軍絕不為任何形式的「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉留下任何空間。

他強調，「台獨」分裂勢力為了一黨之私、一己之私，不顧民族大義，逆時代潮流而動，注定要走向自取滅亡的不歸路。當前，兩岸關係再次面臨兩種前途的抉擇，何去何從，台灣當局必須做出正確選擇。