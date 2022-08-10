台男楊智淵被捕　大陸學者唐永紅：標誌對台行使法律管轄權

央視今日（10日）報道稱，浙江省溫州市國家安全局對涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪的楊智淵變更刑事強制措施，由拘傳轉為指定居所監視居住，已通知其家屬。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅發文稱，楊智淵被捕，標誌著中國大陸開始對「台獨」分子追究法律責任，更標誌著中國大陸開始對台行使法律管轄權。



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唐永紅的文章稱，楊智淵案是中國大陸追究「台獨」分子法律責任的第一起案子。楊智淵被捕，標誌著中國大陸開始對「台獨」分子依法追究法律責任，更標誌著中國大陸開始對台行使法律管轄權。

文章又稱，可以預期，楊智淵案乃第一案，但絕非最後一案。

文章稱，國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對「台獨」分裂勢力抗拒統一、謀求獨立、破壞和平、遏制發展的種種逆行，依法嚴懲不貸。

據早前報道，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）近日訪問台灣，解放軍隨即在台海開展大規模軍演，兩岸局勢緊張。央視早前報道指，浙江省溫州市國家安全局上周三（3日）對長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全的台籍疑犯楊智淵實施刑事拘傳審查。

央視今日報道稱，浙江省溫州市國家安全局對涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪的楊智淵變更刑事強制措施，由拘傳轉為指定居所監視居住，已通知其家屬。