被指是內地版Metoo　央視主持朱軍性騷擾案二審維持原判

被指為內地版Metoo運動標誌性案件的，央視著名主持人朱軍性騷擾案，周三（10日）二審開庭並宣布維持原判，上訴人弦子被駁回訴求。



朱軍性騷擾案當事人弦子在第一次開庭時受到很多人支持：

8月10日，北京市第一中級人民法院二審依法不公開開庭審理上訴人周某某（弦子本姓為周）與被上訴人朱某（朱軍）一般人格權糾紛案並當庭宣判。

法院指，庭審中，雙方依法陳述了各自的意見，進行了舉證質證，發表了辯論意見。經審理認為，上訴人周某某提交的證據不足以證明朱某對其實施了性騷擾行為，上訴請求不能成立，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，故判決駁回周某某的全部上訴請求，維持原判。

有媒體報道指，二審庭審維持原判後，弦子走出法庭，向支持者們讀出自己在法庭的陳述，講述了一路遭遇的司法阻撓，多項證據遭法庭排除在外，以及性騷擾受害者的普遍困境，並拷問司法正義的應有之義。

現年29歲的弦子2018年在網絡公開發文，指控朱軍2014年在央視化妝間對作為實習生的自己進行強吻、猥褻等長達50分鐘的性騷擾。案發翌日，弦子即向北京警方報警。

及至2021年9月14日，北京市海淀區法院對案件進行依法不公開開庭審理，認為原告周某某提交的證據不足以證明朱某對其進行性騷擾的主張，故一審判決駁回原告周某某的訴訟請求。