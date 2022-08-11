停飛逾一年半　多間中國航司宣布恢復中英客運直航

時隔超過一年半，中英兩國恢復直航客運服務，國航、東航等重新開通北京、廣州、上海等地直達倫敦的航班，票價亦較此前轉機有大幅下降。



2020年12月，英國接連發現兩種變異新冠病毒，多國為防範變異新冠病毒傳播，出台針對英國的禁止入境或停航應對措施。（美聯社）

周三（10日），英國駐華使館發布公告稱，英國交通部（Department for Transport）和中國民航局已經正式達成共識，恢復英中之間雙向直航客運服務。中國政府在新冠疫情期間實行的直航禁令將告結束，旅客仍可在第三國進行轉機。

公告表示，初期的客運服務將由中國的航空公司提供，英國航司的航線恢復工作仍在進行中，請乘客關注各航空公司有關航線、航班時刻表和票務的相關公告。

據內地媒體報道，國航、東航、南航、首都航空宣布恢復中英直飛班機。其中，國航將自8月11日起恢復每周四北京-倫敦希斯路CA937航班；8月13日起，恢復每周六上海浦東-倫敦希斯路CA849航班，航班機型為空客33A（寬體），經濟艙單程票價為12270元（人民幣，下同）起，公務艙票價為42720元起。

國航、東航、南航、首航恢復北京、上海、廣州、青島直航倫敦的客運班機。（視覺中國）

東航於周二（9日）宣布，恢復執行8月12日、 8月19日上海浦東-倫敦希斯路MU551客運國際航班。南航官網近日亦顯示，自8月17日起，每周三將執行廣州白雲-倫敦希斯路CZ303航班。另外，首都航空的青島膠東-倫敦希斯路的JD431航班，將於8月19日復航。

據了解，2020年12月，英國接連發現兩種變異新冠病毒，多國為防範變異新冠病毒傳播，出台針對英國的禁止入境或停航應對措施。中國民航局隨後要求，運營中英定期客運航班的航空公司，自2020年12月28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。

2021年1月10日，民航局繼續宣布，要求運營中英間定期客運航班的航空公司，自北京時間2021年1月11日零時起，繼續暫停中英間定期客運航線航班運行，各相關航空公司繼續做好取消航班的旅客安撫和機票退改等服務工作。在停航超過一年半的時間內，旅客往返中英兩國主要依靠轉機，耗時大多在直航的2倍以上。