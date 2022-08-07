海南疫情｜累增1140宗陽性感染　航司：未來幾日航班取消概率較大

海南省公布，截至中午12時，全省今日（7日）新增182宗陽性感染者。自疫情爆發至今，當地累計報告1140宗陽性感染。

鐵路部門已禁售往來三亞的車票，三亞鳳凰國際機場的進出港航班今日全部取消。有航空公司稱，未來幾日航班取消概率較大。



消息稱，全省今日新增182宗陽性感染者，104宗為確診病例、78宗為無症狀感染。本輪疫情以來，累計報告1140宗陽性感染者，其中827宗是確診病例，三亞市佔最多有689宗；無症狀感染者313宗，三亞市同樣佔最多有282宗。

海南省表示，本輪疫情社區傳播範圍較廣，疫情已形成一定規模且仍處上升期，並呈擴大趨勢；新增感染者中管控人群比例逐漸提高。今日起，海南啟動全省全員核酸檢測工作，劃定和公布中高風險區。截至今日上午10時，省內高風險區223個、中風險區122個。

8月6日起，從三亞鳳凰國際機場的多班出港航班被取消。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，有機場工作人員透露，今日海南三大機場，海口美蘭國際機場、瓊海博鰲機場、三亞鳳凰國際機場中，瓊海博鰲和海口美蘭機場目前仍有客運航班計劃執行。三亞鳳凰國際機場客服則稱，今日機場處於關閉狀態，沒有航班進出港，目前未有通知未來幾天機場的工作情況，機場將根據政府發布的政策動態調整。

按國務院聯防聯控機制要求，遊客在完成7天風險排查後，即7天內第1、2、3、5、7天核酸檢測陰性，經評估後可離島。

疫情爆發後，離開三亞的機票開始暴漲。據第三方民航數據App「航班管家」機票價格監測與預測模型，一周內，該航線機票價格漲幅明顯，8月3日機票價格為959元（人民幣，下同），漲幅接近3倍。

8月6日，從三亞飛上海的直飛航班，公務艙價格高達1.5萬元。（澎湃新聞）

攜程App顯示，今明兩天均無三亞飛上海的直飛航班，最早8月9日起可預訂三亞飛上海的直飛航班，回程機票價格最低接近經濟艙全價，公務艙價格最高超1.7萬元。

其中，8月9日金鵬航空的直航可預訂9.9折經濟艙，價格為2867元起。8月10日，南航兩班可預訂9.9折經濟艙，價格為2880元起，春秋航空僅剩全價經濟艙機票可預訂，價格為3160元起。

有航空公司人員表示，近幾天三亞起飛的航班臨時取消的概率比較大，雖然飛機能到三亞，但不確定旅客能不能登上飛機。