印度戰略學者：台灣不是中國對手　但武力攻台不符成本效益

中國發表新的對台白皮書，印度一名戰略分析專家認為，雖然台灣無疑不是中國對手，但對台灣動武並不符成本效益，對尋求第3度連任的中國國家主席習近平亦不見得有好處。



中國繼結束因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而舉行的圍台軍事演習，昨天又發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，表明不放棄對台使用武力。印度戰略分析專家古普塔（Shishir Gupta）今天（11日）在《印度斯坦時報》（Hindustan Times）發表評論文章認為，這些都是中國「震懾戰」的一部分，「意欲迫使鄰國臣服」。

古普塔表示，現在各方都在猜測，白皮書是否只是表明外交姿態？習近平會不會在不久的將來下令奪取台灣？

台灣外長吳釗燮8月9日上午在「針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會上表示，中國這次進行針對性的大規模軍演，是毫無道理的藉機挑釁。（「中華民國外交部」YouTube）

這位出版過多本戰略分析書籍、並曾獲印度國防分析研究所（IDSA）頒發戰略研究獎的學者認為，從成本效益分析的觀點來看，中共奪台將是「說易行難」。

古普塔說，若是一對一，台灣無疑不是中國的對手，但台灣的飛彈也有能力回擊中國東岸，而東岸是中國經濟重鎮，一旦遭到破壞，經濟成長將會大幅受挫。

此外，美國將對中國進行經濟制裁，包括凍結中國在美國的國債投資，美國海軍可能進駐到戰區；日本可能修改和平憲法，並進入軍事緊急狀態；而西方國家也可能拋棄「一個中國」政策並承認台灣，東南亞國家也將被迫選邊站。

他同時也點出習近平目前需要應付的諸多內部問題，包括政敵對戰狼式外交的質疑聲、一帶一路倡議的負評、疫情對經濟的衝擊，以及清零政策引發的民怨等。古普塔說，為平息國內民族主義者的聲浪，中共已在過去10天秀過軍事肌肉，再繼續挑起台海緊張將把中國帶往不確定的水域。