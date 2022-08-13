汽車落海！44歲男勇救5人卻英勇犧牲　原計劃國慶返鄉與7歲兒團聚

8月8日，一輛汽車意外衝入陝西省西安市二龍口水庫，5人被困。當時在一旁遊玩的木工蔣正全等人發現後，趕來救援，最終被困5人全數救出。但蔣正全為救落水女孩，自己卻體力透支不幸過世，得年44歲，留下7歲的兒子和年邁的父母。



8月12日，蔣正全告別儀式在陝西省渭南市富平縣富平殯儀館舉行。陝西政府官員、學生代表等各界近200人參加。12日晚間，載著蔣正全骨灰的車輛駛入重慶江津南收費站時，現場警笛長鳴，路過的車輛也按下喇叭哀悼。



《陝西都市快報》報道，8月8日周女士一家五口駕車出行，行駛過程中不慎撞毀護欄墜入二龍口水庫。因為水壓太大，車門打不開，周女士只能搖下車窗向外呼救，看着汽車下沉。

這時在一旁的木工程心燦、秦建平和蔣正全，正好看見汽車落水的一幕，先後跳入水庫，隨後還有3名群眾加入救援行列。

據了解，蔣正全和工友程心燦、秦建平在渭南市做木工，事發當天因為工地沒事，就到二龍口水庫附近遊玩。CCTV畫面顯示，為了讓落水的小女孩不被嗆到，蔣正全將女孩放在肩膀上，向岸邊游去。畫面可見，蔣正全游泳的速度愈來愈慢，小女孩後來捉住村民遞來的竹棍成功上岸，但蔣正全卻體力不支沉入水中。

內媒報道，44歲的蔣正全是重慶人，今年4月，蔣正全和幾個朋友離開重慶老家，先在貴州打了20多天零工，後到陝西渭南一處樓盤工地做木工，蔣正全到陝西打工才3個多月，原本還跟7歲的兒子約好國慶假期要返鄉團聚，卻就此天人永隔。

妹妹蔣正英表示，家裏還有年過七旬的父母，一家的生計都靠蔣政權。這些年，蔣正全一直在外務工，最遠去過新疆，「每次回來都會給爸媽和兒子帶回生活費，他自己過得很節儉。」被救援的周女士則說，沒有蔣正全就沒有他一家團圓，「會盡最大的努力補償它們一家人。」

事故發生地所在的閻良區武屯街道和閻良區慈善協會，則先後發起為英雄家屬捐款的倡議，許多群眾為蔣正全家送去善款。蔣正全7歲的兒子則稱說，「爸爸很厲害、很勇敢。」

《陝西都市快報》報道，蔣正全犧牲後，附近村民自發來到二龍口水庫弔唁。水庫護欄前貼着一張打印的黑白照片，兩側掛着「救人英雄一路走好」的輓聯。簡單的祭台上，已經擺滿了鮮花和水果。

閻良區則發布公告稱，擬對蔣正全、程心燦、秦建平、劉同連、王福利、王建寧等6人見義勇為予以確認，西安市委文明辦擬對6人追加「西安好人」稱號。8月12日，蔣正全遺體告別儀式在陝西省渭南市富平縣富平殯儀館舉行，共有200人參加。

8月12日晚，重慶江津南高速公路出口民眾拿著白色菊花，拉起寫著「沉痛哀悼救人英雄蔣正全」「向英雄致敬」等橫幅，迎接在陝西見義勇為救人犧牲的重慶江津男子蔣正全回家。

內媒報道提到，帶著蔣正全骨灰的車輛駛入重慶江津南收費站時，現場警笛長鳴，路過的車輛也按下喇叭哀悼。