鬼節｜中元普渡「超性感女神」考驗法師定力　惹轟動後身分曝光

農曆7月忙普渡，不過一張照片引起網友注意。因為台灣普渡現場竟然出現性感女子，就在法師後方默默站著，而這位正妹身分也被網友起底。



一名網友在Facebook社團「爆廢公社公開版」分享某公司聯合普渡畫面，不過照片中卻出現一名身材火辣的長髮女子默默地站在不遠處。

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只見她上半身穿著粉色繞頸交叉簍空洋裝，露出胸部形狀，腹部更是毫無布料遮擋，好身材一覽無遺，而下半身一雙美腿也十分搶鏡，搭配健康膚色，讓發帖者看了直呼「有這樣的同事我願意每天準時上班」。

這張照片也引起許多網友討論，底下也有網友找出這位正妹的IG，從IG上可以看到正妹的行業是行銷，她也相當大方的分享自家公司的徵才訊息說：「快來當我們同事吧。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】