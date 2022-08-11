開會討論「怎麼讓病人長期留下來」　四川一私家醫院接受整頓調查

四川瀘州富康醫院近日陷入非議，事緣該院會議PPT目錄中，竟出現一段「怎麼讓病人長期留下來、給我們排隊交錢」的內容。周三（10日）下午，瀘州市江陽區衛健局工作人員表示，涉事醫院正在接受整頓調查中。



網傳瀘州富康醫院的2022年營銷方案探討會議中，出現了「怎麼讓病人長期留下來」、「怎麼讓病人給我們排隊交錢」等字眼。周二（9日）晚上，院長雷文軍回應稱，事發於今年7月中旬在院內舉辦的全體員工內部培訓會，其初衷是為提高醫院員工的服務意識，院方希望藉助媒體，對有關言語表達造成不良的社會影響表達歉意；又指醫院未來會積極改正，並接受相關部門和社會的監督。

周三下午，瀘州市江陽區衛健局工作人員表示，瀘州富康醫院為民營醫院，所有的資質均合格，不存在問題，他們已經和市場監管局、醫保局等部門一起調查，醫院正在接受整頓調查中。

公開資料顯示，瀘州富康醫院的前身為瀘州老窖職工醫院，成立於2005年，是一所經國家衛生部門批准成立的集醫療、科研、康復預防保健為一體的新型現代化綜合醫院，開設有內科、外科、兒科、婦科、中醫康復科、疼痛科、醫學檢驗科、醫學影像科等臨床科室。愛企查顯示，富康醫院所屬的瀘州富康醫院有限公司成立於2017年，經營範圍包括綜合醫院服務。不過各大平台上均未有關於富康醫院的醫術評價等。

網民點睇：

這……還是救死扶傷的地方嗎

能不產生醫患矛盾嗎？還有醫德醫風嗎？

人家說了真話，不用調查

哪個醫院不是這樣呢，更何況是民營醫院，本就是開門做生意的

難道公立醫院就沒這個問題？一樣的，為什麼要洗白呢？裝什麼清高呢

