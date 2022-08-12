疫情｜內地昨增1851宗本土感染　海南本輪疫情累計近5000本土個案

國家衛健委公布，內地昨日（11日）新增1851宗新冠肺炎本土感染，海南省佔最多。



內地昨日新增704宗確診病例，其中648宗為本土病例，包括海南595宗，廣東22宗，內蒙古9宗，西藏7宗，福建5宗，上海2宗，河南1宗，重慶1宗，四川1宗，貴州1宗，雲南1宗，陝西1宗，甘肅1宗，新疆1宗；其餘56宗為境外輸入個案。

同日，內地新增1305宗無症狀感染，其中1203宗屬本土，包括海南614宗，新疆410宗，浙江60宗，兵團43宗，西藏20宗，廣東14宗，江西11宗，內蒙古7宗，湖北6宗，上海5宗，廣西5宗，湖南4宗，河南1宗，重慶1宗，四川1宗，陝西1宗；其餘102宗為境外輸入個案。

在備受關注的海南三亞市，昨日分別新增471宗本土確診病例及567宗本土無症狀感染者。8月1日0時至昨日24時，海南本輪疫情累計報告2721宗本土確診病例及2257宗本土無症狀感染者，其中三亞市分別佔2161宗及2071宗。

另在新疆，烏魯木齊市疫情防控工作指揮部發布通告，決定對重點城區實施臨時性靜態管理。自8月10日8時起，在全市天山區、沙依巴克區、水磨溝區、高新區（新市區）、經開區（頭屯河區）、米東區實行臨時性靜態管理措施，時間暫定五天。庫車市疫情防控工作指揮部則研究決定，自昨日8時起，在全市實行臨時性靜態管理措施，時間暫定5天至7天。

截至目前，內地現有確診病例4062宗，累計報告確診病例233513宗，5226人病亡。