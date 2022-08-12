全球搶人才？國家移民管理局：外籍華人博士可申請在華永久居留
撰文：蔡苡柔
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國家移民管理局11日宣布，為吸引外籍高層次人才來華創新創業，將根據2019年8月1日實施的12項移民出入境便利政策措施，具有博士學位、在中國境內工作的外籍華人，可向公安機關出入境管理部門申請在華永久居留，其外籍配偶和未成年子女可隨同申請。政策將在全國範圍內實施，無地域限制。
近年各國為搶人才不斷祭出各種新政，國家移民管理局此次發布新政，留住在中國境內工作的外籍華人博士。據了解，申請者須提交工作單位，體檢證明，博士學位證書，無犯罪記錄證明，外籍華人證明等文件，其外籍配偶和未成年子女可隨同申請。
2016年北京中關村先試行「外籍華人博士可永久居留」
為吸引更多的海外高層次人才和創新創業團隊集聚北京，2016年，北京中關村先行先試外籍人才直申中國永久居留權政策。外籍華人博士可直接申請長期居留和永久居留，外國留學生可在中關村實習、兼職創業等20項出入境政策措施於2016年3月1日正式實施。
據了解，中關村是中國第一個國家自主創新示範區和第一個國家人才特區。當時推出專門針對外籍華人長期居留和永久居留的便利政策：在中關村創業的外籍華人不受60周歲年齡限制，可憑工作許可和僱主擔保函件直接申請5年有效的工作類居留許可，也可憑創業計劃直接申請5年有效的私人事務類居留許可。
網民點睇：
「大國崛起，開始搶人才了。」
「好事！早就該這樣，更大力度吸引海外人才從外籍華人開始，下一步應該就是想辦法吸引、留住更多的外籍博士人才。』
「能享受這個政策通常是中國人、權貴子弟，出國拿到綠卡或國籍，混個學歷。有了這個政策又可以堂而皇之的回國成為中國人，享受超國民待遇。」
「希望從國外來更多的是理工科的博士，人文社科類的博士我們國內夠多了，而且我們基本不需要國外人來給我們講法律和中華文化。」