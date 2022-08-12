全球搶人才？國家移民管理局：外籍華人博士可申請在華永久居留

國家移民管理局11日宣布，為吸引外籍高層次人才來華創新創業，將根據2019年8月1日實施的12項移民出入境便利政策措施，具有博士學位、在中國境內工作的外籍華人，可向公安機關出入境管理部門申請在華永久居留，其外籍配偶和未成年子女可隨同申請。政策將在全國範圍內實施，無地域限制。



近年各國為搶人才不斷祭出各種新政，國家移民管理局此次發布新政，留住在中國境內工作的外籍華人博士。據了解，申請者須提交工作單位，體檢證明，博士學位證書，無犯罪記錄證明，外籍華人證明等文件，其外籍配偶和未成年子女可隨同申請。

2016年北京中關村先試行「外籍華人博士可永久居留」

北京中關村是中國第一個國家自主創新示範區和第一個國家人才特區。（VCG）

為吸引更多的海外高層次人才和創新創業團隊集聚北京，2016年，北京中關村先行先試外籍人才直申中國永久居留權政策。外籍華人博士可直接申請長期居留和永久居留，外國留學生可在中關村實習、兼職創業等20項出入境政策措施於2016年3月1日正式實施。

據了解，中關村是中國第一個國家自主創新示範區和第一個國家人才特區。當時推出專門針對外籍華人長期居留和永久居留的便利政策：在中關村創業的外籍華人不受60周歲年齡限制，可憑工作許可和僱主擔保函件直接申請5年有效的工作類居留許可，也可憑創業計劃直接申請5年有效的私人事務類居留許可。

網民點睇：

「大國崛起，開始搶人才了。」

「好事！早就該這樣，更大力度吸引海外人才從外籍華人開始，下一步應該就是想辦法吸引、留住更多的外籍博士人才。』

「能享受這個政策通常是中國人、權貴子弟，出國拿到綠卡或國籍，混個學歷。有了這個政策又可以堂而皇之的回國成為中國人，享受超國民待遇。」

「希望從國外來更多的是理工科的博士，人文社科類的博士我們國內夠多了，而且我們基本不需要國外人來給我們講法律和中華文化。」

