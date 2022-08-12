稱加入中芯國際是他最蠢決定　台積電前COO：美制裁構成巨大挑戰

曾任台積電共同營運長、中芯國際副董事長的蔣尚義，今年3月接受加州「電腦歷史博物館」（CHM）的口述歷史訪談，全文近日在CHM網站公開。他在訪談中表示，他加入中芯國際是「這一輩子做出最愚蠢的決定」，認為這就是一個錯誤。



蔣尚義在2016年加入中芯震驚業界，據傳當年台積電創辦人張忠謀曾苦勸蔣尚義拒絕，但蔣尚義還是堅持離開台積電，不過蔣尚義在中芯並不順利，之後於2019年6月加入武漢弘芯擔任CEO，2020年12月15日重回中芯國際擔任副董事長，引發中芯國際聯合執行長梁孟松辭職。

不過2021年3月中芯獲得美國鬆口批准ASML供貨時，聲明書披露兩人均繼續任職中芯。2021年11月11日，蔣尚義辭去中芯國際公司副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務。

圖為位2021年10月20日，一名男子行經位於台灣新竹的台積電總部。（AP）

稱當年受老同事之邀幫忙

蔣尚義在訪談中表示，他加入中芯國際是有兩個理由，其一是他一直都很被動，決定該認真念書、認真賺錢，讓他想要決定自己的路，其次是之前的台積電老同事、前中芯執行長邱慈雲請他幫忙，而他們兩人的個人關係還不錯，兩人的父親也是好友，但因事涉敏感，中芯和台積電是競業關係，因此不方便給予直接協助，因而改為擔任獨立董事，他還特地事先專程告知張忠謀，並得到首肯。

但蔣尚義說，他加入中芯是個錯誤，人一生中有時會做正確的事、有時會做出蠢事，而加入中芯是他做過的蠢事之一。

中芯國際的生產製程被美國制裁，限制重重 。（VCG）

墮入武漢弘芯「世紀騙局」 中芯也被制裁

他又指，之後離開中芯並出任武漢弘芯執行長更是一場噩夢。當時武漢弘芯引進可生產7納米及以下先進製程的EUV機台，但後來爆發財務危機，更被稱為「世紀騙局」。

離開武漢弘芯後，蔣尚義回歸中芯擔任副董事長，不過蔣尚義也透露，他才加入中芯第三天，美國就對中國進行進一步制裁，中國無法購買任何10納米以下先進製程的設備，換句話說，中國無法生產7納米以下的先進製程，讓中芯面臨巨大挑戰。

台美人不受中芯信任 辭職回美退休

報道指，蔣尚義的美國公民身分也帶來不少問題，包括無法獲得信任。他表示，自己是美國公民、台灣人，但中芯有中國官方色彩，就算他擔任中芯副董事長仍不被信任，感受很不好，所以才決定去年底辭職，回美享受退休生活。