疫情｜內地昨增2005宗本土感染　新疆疫情仍處高位尚未出現拐點

國家衛健委公布，內地昨日（12日）新增2005宗新冠肺炎本土感染，海南省續佔最多。



內地昨日新增704宗確診病例，其中646宗為本土病例，包括海南594宗，廣東12宗，江西9宗，浙江7宗，四川5宗，重慶4宗，西藏4宗，內蒙古2宗，福建2宗，青海2宗，新疆2宗，上海1宗，江蘇1宗，廣西1宗；其餘58宗為境外輸入個案。

同日，內地新增1440宗無症狀感染，其中1359宗屬本土，包括海南832宗，新疆334宗，兵團50宗，浙江37宗，江西28宗，西藏28宗，廣東11宗，湖北9宗，內蒙古7宗，甘肅5宗，廣西4宗，上海3宗，重慶3宗，四川3宗，青海3宗，安徽1宗，陝西1宗；其餘81宗為境外輸入個案。

在備受關注的海南三亞市，昨日分別新增472宗本土確診病例及760宗本土無症狀感染者。8月1日0時至昨日24時，海南本輪疫情累計報告3315宗本土確診病例及3084宗本土無症狀感染者，其中三亞市分別佔2633宗及2826宗。

另在新疆，自治區政府新聞辦公室處長李華昨晚介紹，7月30日伊寧市發生疫情後，自治區疫情防控工作指揮部立即開展應急處置，防止擴散外溢，但是仍然波及到了12個地州市28個縣市區，報告陽性感染者仍處高位，尚未出現拐點。此次疫情呈局部聚集性和多點散發態勢，病毒傳播力更強、傳播速度更快，給防控工作提出了更高的要求。在自治區疫情防控工作指揮部的統一指導下，各地堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，突出「以快制快」，按照「早、快、準、小」工作要求，一體推進各項防疫措施落實落細。

截至目前，內地現有確診病例4668宗，累計報告確診病例234217宗，5226人病亡。