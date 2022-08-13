習近平拜登11月擬首次面對面會談　美官員稱：將重申台海航行自由

《華爾街日報》8月12日引述消息人士報道，中國國家主席習近平計劃在11月出訪東南亞，並與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談。英國《衛報》報道則提到，美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）12日證實，拜登及習近平7月底通話時，提高親自會晤的可能性「同意讓他們的團隊跟進，釐清具體細節」。



坎貝爾重申，美國將繼續確保台灣海峽及該區域的航行自由。他指出，2位領袖預期參加11月在峇里島舉行的二十大工業國（G20）峰會。



《華爾街日報》報道，消息人士稱，中國官員正在規劃習近平11月出訪東南亞，如果成行，這不僅是習近平新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發3年以來首度海外之旅，也是拜登成為美國總統後，2人首次面對面會談。

白宮拒絕評論此事。有官員指，美中領袖早前通話時，同意舉行面對面會談的可能，但該名官員沒有透露細節。

習拜會：圖為2021年11月15日，美國總統拜登（左一）在白宮羅斯福室出席與中國國家主席習近平一同進行的視像會晤。相中可美國務卿布林肯（右二）與財長耶倫（右一）。（AP）

坎貝爾談到台海時表示，「我們（美方）將保持耐心及效率，繼續在國際法允許的該地區飛行、航行與行動，這與我們對航行自由的長期承諾相符，也包括未來幾周在台灣海峽執行標準的空中及海上通行。」他也證實，拜登下令列根艦（USS Ronald Reagan）在該區域「待命」。

坎貝爾受訪時稱，北京宣稱對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台感到憤怒，只是改變區域現狀的藉口。