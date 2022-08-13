三亞疫情｜入境處指27港人滯留海南　有人頻求助獲覆「再等多陣」

據海南省衛健委公布，自本月1日至12日，該地累計確診逾3000宗個案，當中約80%來自三亞市。該省多市採靜態管理，致多名旅客滯留當地。

有滯留在當地的港人表示，其曾多次聯絡入境處及駐粵經濟貿易辦事處求助，但至昨日僅獲回覆「再等多陣」。



月初因公幹抵達海口市的陳小姐（化名）與三位同事因公幹於本月1日抵三亞，其後因應三亞持續出現確診案例，故於同月3日轉往海口。惟因應三亞疫情爆發，她表示海口亦實施靜態管理，期間市民不能外出。以其為例，她已被禁足在酒店5日，期間除進行檢測外，不能外出，同行同事亦未能訂購回港的機票，至今回港亦無期。

陳小姐稱，曾多次聯絡入境處及駐粵經濟貿易辦事處求助，但至昨僅獲回覆「再等多陣」。入境處回覆指，截至昨日，共接獲27名滯留海南的港人求助，並已即時透過駐粵辦了解情況及提供可行的協助。

對於多個地區政府包括成都、上海及南京等，已於本周四（11日）派出包機接送其居民離開，惟港府至今仍未有動作，陳小姐感到不滿，稱原計劃經深圳透過回港易抵港，並曾拜託在港家人致電入境處查詢事宜，惟入境處要其向深圳方面查詢，其後將個案轉介至駐粵辦。她稱有關消息非常混亂，但至今未獲任何部門回覆確診回港日期及詳情，對回港遙遙無期感到憂心。

入境處稱，該處及駐粵辦會繼續與求助人保持密切聯繫，積極跟進事件並按求助人意願提供一切可行協助，若在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線。