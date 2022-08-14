疫情｜內地增2467宗本土個案海南佔逾半　孫春蘭赴當地指導抗疫

國家衛健委公布，內地昨日（13日）新增2467宗新冠肺炎本土病例，海南省續佔最多，共有1340宗。



內地昨日新增623宗本土確診病例，海南494宗，西藏59宗，浙江24宗，廣東14宗，江西10宗，內蒙古6宗，四川4宗，福建3宗，重慶3宗，新疆2宗，湖北1宗，廣西1宗，陝西1宗，青海1宗，含31宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江21宗，海南3宗，廣東2宗，新疆2宗，內蒙古1宗，廣西1宗，重慶1宗。無新增死亡病例。

昨日新增1844宗本土無症狀感染者，海南846宗，西藏443宗，新疆396宗，兵團54宗，浙江42宗，江西39宗，上海5宗，青海4宗，河北3宗，湖北3宗，內蒙古2宗，廣西2宗，福建1宗，廣東1宗，重慶1宗，四川1宗，甘肅1宗。

國務院副總理孫春蘭13日到海南調研指導疫情防控工作。她強調，要加強全省資源統籌調配，突出重點、集中力量、壓實責任，採取更加堅決果斷的措施，以快制快，刻不容緩把各項措施抓細抓具體，盡快實現社會面清零，保障群眾的健康安全和正常生產生活秩序。

孫春蘭又表示，隔離和收治資源不足是當前海南疫情防控的堵點，要挖掘酒店資源潛力，加快方艙醫院建設，確保密接人員、陽性感染者應隔盡隔、應收盡收、日清日結。因疫情滯瓊遊客約15萬人，有關方面正在積極推進離島返程。要做好滯留旅客的服務保障工作，加快進度，相關省市不得拒收或限額接收，海南省要做好風險評估，嚴格落實離島防控措施，「點對點」轉運，嚴防疫情外溢。