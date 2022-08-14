内地5大國企自美退市　胡錫進：涉及國家安全，中方不可能讓步

內地5家大型國有企業昨（13）日宣布將從美國退市。官方媒體《環球時報》特約評論員胡錫進指出，這幾家國企都是中國國家級戰略企業涉及國家安全，不可能將其內部審計事項完全向美國交出。



中國人壽、中石油、中石化、中國鋁業以及上海石化5家中國大型企業昨日相繼宣布其美國預託證券（American Depositary Receipt，ADR）將從紐約證券交易所（New York Stock Exchange）退市。中國證監會事後稱，上市和退市都屬於資本市場常態，作出退市選擇是「出於自身商業考量」。

胡錫進昨晚在微博發文稱，從美國退市，直接原因是美國2021年生效的《外國公司問責法案》，規定了更加苛刻的審計要求，其中與中方爭議最大的是要求中國赴美上市公司交出審計底稿。由於中石油中石化等都是中國的國家級戰略企業，它們不太可能將自己的內部審計事項完全向美方交出底牌，讓後者洞悉企業內部的一切，這涉及中國的國家安全。所以中美雙方一直就此進行磋商，但未達成共識。

他認為，國有自己的國情，如果中美有充分的政治互信，這一糾紛是有可能通過協商加以解決的。然而貿易戰以來，美國國內一直有中國公司赴美上市時中國占了便宜，美方是在「養虎為患」的極端議論。審計糾紛發生在這一大背景下變加突出，甚至可以說，《外國公司問責法案》在很大程度上就是衝著中國企業來的。

人們在2011年8月4日的下午交易期間在紐約市走過紐約證券交易所。（Getty Images）

他相信，中國會堅持對外開放路線，儘管環境變複雜了，困難大幅增加，但關起門來決不會成為中國的選擇。當然了，中國會為應對美方的極端行徑準備各種預案，保持底線思維。他不認為這是中國開始主動與美「脫鉤」的分水嶺事件，也不認為中美之間各領域的聯繫會像多米諾骨牌一樣紛紛加速倒下、切斷。由於中美合作符合美國在全球化時代的利益，美方對華「脫鉤」也不會那麼容易，因為中國市場龐大，美國那樣做等於自殘，把機會拱手讓給它的西方競爭者。

他分析，過去中國公司赴美上市是被作為金融生意來定義和對待的。中國公司得以進入美國成熟的金融市場，利用那裡龐大的資金池，美國投資者則通過這些優秀的中國公司分享了中國改革開放和高速發展的紅利，而且美國資本市場也因為中國優秀企業的加入，鞏固了領銜全球資本市場的地位，它是完全意義上的「雙贏」。

如今美國在政治上想得太多，新出的法案與政治交織呼應，嚴重增加了中美經濟交流的複雜和難度。中方不可能對美國無限讓步，甚至為此犧牲自己的國家安全和公司正當利益，這次多家中國大型國企從美退市就是我們維護自己安全和發展權所採取的因應對策。