杭州師範大學推倒「馬雲雕像」？校方：學生參賽作品未妥善處理

近日，內地網絡流傳消息稱「杭州師範大學拆除了馬雲的雕像」，同時還搭配一張馬雲頭像雕塑被棄置的照片。據了解，馬雲是杭州師範大學知名校友，也時常回母校演講，更曾捐助母校1億人民幣成立獎學金。



對此，杭州師範大學回應指出，該照片是美術學院玉皇山校區的一個學生參賽作品，參賽結束後沒有妥善處理，導致在網上發酵的。杭師大也提到，目前該校3個校區都沒有校友馬雲的雕塑。



據《鳳凰網科技》報道，日前網絡傳出杭師大推倒棄置馬雲雕像，引發內地網民討論。網民討論點有二，其一是杭師大居然設立馬雲雕像，其二則是為何要將其棄置。杭州師大則回應指出校區內並沒有馬雲雕像，圖片中的馬雲雕像是學生的參賽作品。

此外，微博用戶「小咕金不換」則在網絡自稱是該照片的拍攝者，她指出，白色石膏的馬雲頭像是作品製作過程中的瑕疵品模具。

「小咕金不換」上傳兩張銅色的馬雲頭像，她表示，該馬雲銅像是一位研究生學長在2015年參加浙江雕塑展的一幅人物頭像概念作品，作品目前還布置在學院設計系小展廳。而網傳圖片的白色石膏僅是該作品製作過程中的模具。

該網民指出，因為學院雕塑工作室日前要迎接消防檢查時，這些白色石膏被處理掉，「我在處理的時候拍下了這一張照片。」她表示，未來可能會追究盜圖者還有配文曲解的個別營銷號（網絡自媒體）。

據了解，馬雲作為杭州師範大學的校友，十分以母校為榮。綜合內媒報道，2015年，馬雲更曾以個人名義，向母校捐獻1億元人民幣，設立「杭州師範大學馬雲教育基金」。