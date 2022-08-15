人民日報批日本推進軍事鬆綁　極力拉攏域外國家在地區搞對抗

今日（15日）是日本二戰戰敗投降77周年，官媒《人民日報》發表署名為「鐘聲」的評論文章，批評日本頻頻在歷史問題上開倒車，加緊推進自身軍事鬆綁，極力拉攏域外國家在地區搞對抗。



文章稱，日本右翼勢力從未停止對歷史公論、國際正義的挑戰。近年來，日本國內為軍國主義侵略史翻案之風愈演愈烈。日本政治人物頻頻參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，淡化南京大屠殺罪行，否認強徵慰安婦，並公然質疑挑戰《開羅宣言》、《波茨坦公告》和東京審判，不斷在釣魚島等問題上製造事端。

文章批評，日本掩蓋、否認甚至美化侵略歷史，是對世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序的嚴重挑釁。

文章又稱，日本右翼勢力熱衷於篡改歷史，根本目的是擺脫戰後國際秩序的束縛，再度實現軍事擴張。日本在背離專守防衛的路上越走越遠，不斷釋放出否定戰後和平發展道路的危險信號，成為亞太地區和平穩定面臨的嚴重風險隱患。

文章稱，日本在台灣問題上的高調表演，進一步暴露其險惡用心。日本在台灣問題上的消極動向頻繁集中，一些政治勢力聲稱「台灣有事就是日本有事」。日本政府不久前發布2022年版《防衛白皮書》，罔顧事實渲染所謂大陸對台「軍事威脅」，妄稱「台灣局勢對日本安全及國際穩定十分重要」。上述行為嚴重違反國際關係基本準則，違背日方在台灣問題上向中方作出的嚴肅承諾，損害中日關係政治基礎。

文章又稱，美國國會眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）竄訪台灣，日本卻公然替美國放任佩洛西竄台、侵犯中國主權的錯誤行徑張目，對中國政府合理合法的反制行動說三道四，追隨配合美方搞「以台制華」。