唐風變和風、拒漢服者參觀？寧波廣德寺惹議　官方、專家證屬誤會

位於浙江省寧波市寧海縣城的廣德寺近日在內地網絡引發爭議，事緣不少網民本來衝著「唐風宋韻」去參觀，卻發現寺廟的部分建築和構件疑似混淆日式風格，更甚的是一群身穿漢服的遊客自稱欲參觀卻遭到拒絕，令輿論持續發酵。對此，當地媒體實地探訪報道，澄清漢服者不能進寺一事純屬誤解，另有業內人士分析稱，寺廟設計並非「和風」。



據了解，在微博、小紅書等社交媒體上，廣德寺設計風格的最大亮點是「盛唐之風」，不過早在去年夏天東京奧運時，廣德寺就曾因其建築風格惹來爭議。今年6月，一批身穿漢服的遊客欲進廟參觀遭拒，事情還鬧到當地派出所，令廣德寺備受漢服圈熱議。

對此，寧海縣委直屬融媒體「寧海新聞網」8月4日引述警方報道稱，寺院其實是因疫情防控要求進行限流，非宗教性質的單純拍照打卡等活動須通過預約並在該寺僧人陪同下才得以展開。事發時在門口值班的義工鄔女士也承認自己天生嗓門也有點大，故溝通時可能給遊客造成語氣比較生硬的感覺。

廣德寺監院智輝法師則指出，近年愈來愈多人來寺內打卡拍照，對僧人清修造成一些困擾。他們歡迎遊客到廣德寺遊玩參觀，但寺院畢竟不是公園、遊樂場，希望遊客尊重和理解寺院的有關規定，特別是不要穿著一些非常規的、過於暴露的、明顯與寺廟氛圍不相符的服裝，共同維護好佛教場所的清靜莊嚴。而在社交平台上，不少網民紛紛澄清自己穿漢服入寺並未遭到阻攔。

至於建築疑似混淆日式風格方面，現時廣德寺的爭議主要集中在金鴟吻、唐破風、枯山水、日式燈籠和醬油色等元素，當中尤以前三者受到熱議。

據悉，鴟吻是中國古代建築屋脊正脊兩端的一種獸形飾物，而網民指出金鴟吻只在日式建築中出現，中國傳統建築的鴟吻不但形狀不同，且極少鎏金，即使是黃色也通常以黃釉、黃琉璃等做成。而唐破風是「破風」的一種，體現在中部帶有弧形隆起的屋簷，是日本傳統建築中常見的正門屋頂裝飾部件，網民認為這是日本在學習隋唐建築過程中逐漸發展起的獨有建築樣式，至於中國古建築類似的結構叫做「抱廈」，兩者有本質上的區別。最後所謂枯山水則通常指由細沙碎石鋪地，再加上一些疊放有致的石組所構成的縮微式園林景觀，偶爾包含苔蘚、草坪等，網民指其深受中國禪宗思想影響，但經本土演化後已成為日本園林藝術的代表。

對此，寧波諾丁漢大學理工學院建築系博士生導師謝景解釋，廣德寺的佈局是典型的中國禮制文化的佈局，所有的禮儀規制都可以在中庭體現，雖然日本建築或在單體形制上有所相似，但卻沒有學到中國傳統建築關於整體院落佈局格局等精髓。

對於金鴟吻，謝景稱，鴟吻本就為一個中國的元素，中國所有的大殿自漢代以來都是金碧輝煌的，代表了高貴金色鴟吻只能用在皇宮和寺廟的建築上，如山西華嚴寺的遼代大殿上便有金黃色琉璃製成的鴟吻。對於唐破風，他指這種圓弧形狀的屋簷在日本奈良宮殿建築和寺廟建築中很常見，但它們都是用扁柏的樹皮所製，而廣德寺的是用中國傳統的磚拼接起來，下有中國特色的仙鶴圖案石雕，故應稱之為抱廈，與日式建築完全是兩碼事。

據宗譜記載，始建於明末清初的廣德寺，其原建築在清朝末期和上世紀六七十年代兩次被摧毀。2004年，寺院整體全新佈局規劃，2007年，廣德禪寺第一期規劃全部竣工。西店鎮統戰部工作人員表示，寺廟的重新佈局都是需要經過縣民族宗教局審批的，其流程沒有問題。

而對於網傳廣德寺住持因曾在日本留學，喜歡日本文化而要求僧人到日本留學一說，智輝法師予以否認，稱除了日本，廣德寺的僧人還去過泰國、印度等國家進行佛學交流，只是疫情爆發後就再沒出國參加過類似的活動。智輝法師還對外界對廣德寺的關心和監督表達感謝，對於反映的問題和建議，他表示會認真聽取並改造提升。