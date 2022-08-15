四川供電拉警報　要求工業電力用戶停工6日：放高溫假，讓電於民

四川近日的高溫天氣導致部分地區出現電網超負荷停電，當地官方下發緊急通知，省內工業企業停止生產6日，以保障民生用電。



內媒財聯社報道指，四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司聯合下發文件《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》：為確保四川電網安全，確保民生用電，確保不出現拉閘限電，從8月15日起取消主動錯避峰需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停，放高溫假，讓電於民。

通知表示，相關措施的實施時間為從8月15日00:00至20日24:00。

值得注意的是，四川此次並未將「白名單重點保障企業」排除在外，代表像是電子、半導體業等工廠也會面臨停產壓力，也代表這次當地政府對於電力管制的力道更勝於去年「能耗雙控」政策。

8月12日，四川廣安鄰水縣某變電站起火。當地供電部門工作人員回應稱，因為持續高溫，用電負荷急劇增加超過設備承載能力引起設備故障。（影片截圖）

四川綿陽市下轄的江油市在13日發布通報，回應市民反映城區多個片區停電情況。通報稱，因近期持續高溫，全市空調等用電負荷急劇增加，電網負荷超過設備承載能力，造成110千伏變電站設備故障，多個片區受此影響出現停電。

據四川省氣象台預報，預計15-19日，盆地大部地方最高氣溫可達35-39℃，其中達州、廣安、巴中、南充、遂寧、資陽、內江、自貢、瀘州、宜賓10市的部分地方和綿陽、德陽、成都、眉山、樂山5市的東部可達40℃或以上。