湖北60歲農民工得熱射病亡　曝中暑後仍要工作　女兒：我的天塌了

全球暖化導致高溫天氣，嚴重中暑引發的「熱射病」致死率高達80%。不過不少人仍然掉以輕心，在酷暑下進行高強度工作或在室內不開冷氣，導致逝去生命。今年60歲的何儒坤7月便因熱射病死在湖北宜昌，據其女兒何伊洛近日透露，任普通建築農民工的父親去世前，曾連續6日有高溫作業史，但即使中暑後仍被安排工作，最後錯過了最佳就診時間，「爸爸走了，我的天也塌了」。



早在何伊洛3歲時，何儒坤便離異，與女兒相依為命，兩父女感情很深，在何伊洛眼中，家父身體一直很健康，沒有疾病史。2018年秋天，原在家務農的何儒坤入職宜昌京信建設有限公司，今年3月，他被轉到公司在猇亭區高湖村的一個站點工作，負責在該砂石攪拌廠清理機械下的砂石灑落物。

不過，這工作聽起來簡單，實質非常累，且工作的地點上方有石棉瓦，仍是露天作業，有時候需從早上6時一直工作到晚上，如此操勞只為那4800元（人民幣．下同）左右的固定月薪。

7月以來，宜昌市持續受到高溫熱浪侵襲，市第二人民醫院連續收治了10餘名熱射病患者。12日，何伊洛曾頂著39℃高溫到工地上的宿舍探父親，雖然宿舍有冷氣，但條件頗差，床上甚至有很多老鼠的糞便，但何儒坤當時看上去仍很健康，一切正常。

惟到了14日，何儒坤中暑，出現腹瀉、嘔吐的症狀。

工友透露，當日何儒坤已向公司對接的負責人反映身體不適，有些受不了，但公司負責人還是讓他在當晚上了一車的料。之後一天，何儒坤在宿舍休息，但情況未見改善，到了16日早上更是臉色蒼白，精神恍惚，吃飯都有點坐不穩，於是他在同事陪同下求醫。

由於病情嚴重，在輾轉猇亭高湖村的衛生室及一個社區的衛生服務中心後，一行人來到宜昌三峽大學附屬仁和醫院第二臨床醫學院。彼時，何儒坤的病情加重，更開始出現雙手雙腳發抖、大便失禁、昏厥等症狀，後被送入重症監護室，並確診熱射病，有肺部感染、凝血功能衰竭、電解質紊亂、白細胞減少等症狀。

當何伊洛接到通知來到醫院後，何儒坤的體溫高達39.8℃，皮下開始出現少量淤血。17日凌晨，何儒坤被轉送到設備更好的宜昌市中心人民醫院重症監護室。何伊洛表示，父親當時可能因為很痛，把針管全都弄彎了，身上全是血包，其脖子、肩膀這些區域都非常燙。

後來，何儒坤肺部感染加重致難以呼吸，需要人工心肺輔助呼吸。至20日上午，何儒坤宣告搶救無效不治。

醫院開具的報告。 （紅星新聞）

對於父親的離去，何伊洛非常傷心，此前，她只有少量的機會能看到一直在重症監護室的父親。值得一提的是，在女兒心中一向堅強的何儒坤，在一直處於昏迷狀態下，被發現眼角有明顯的淚痕，彷彿想努力醒來跟愛女說話，但這已成永遠的遺憾。

據國家衛健委消息，熱射病即重症中暑，是高溫相關急症中最嚴重的情況，伴有皮膚灼熱、意識障礙（例如譫妄、驚厥、昏迷）及多器官功能障礙，死亡率極高。而在父親確診熱射病之前，何伊洛甚至都不知道有這個病。

宜昌京信建設有限公司安全方面的一名負責人則對何儒坤去世表示非常遺憾，並指公司一直都有防暑降溫措施，除了每間宿舍都有空調，工人的作息時間也會根據氣溫調整，夏令時工作時間是早上6時到10時半及下午3時到7時。

據指，公司已全額承擔何儒坤22萬元的治療費用，公司正在政府的協調下，與家屬協商善後事宜。