熱浪來襲｜長沙市教育局緊急通知：初中新生停止軍訓　嚴防熱射病

長沙市教育局發緊急通知表示，所有初中新生停止軍訓，已做安排的學校立即停止。



長沙市教育局下發緊急通知，根據湖南省氣象台發布的消息，長沙高溫持續，8月21日前最高氣溫維持在38℃、39℃，局地最高氣溫可達40℃左右。為確保2022年秋季學生軍訓安全，確保學生身心健康，長沙市教育局就有關事項緊急通知，全市所有初中新生一律停止軍訓，已做安排的學校立即停止。

緊急通知明令，高中新生軍訓在氣溫35℃以上(含35℃)時段，嚴禁在室外開展軍事訓練，室內體能訓練根據學生實際狀況合理安排，嚴防熱射病，確保學生健康安全。氣溫太高，如有需要，高中新生軍訓可以推遲進行。

長沙市教育局並請各單位嚴格按要求執行，妥善安排相關事宜。

2006年9月7日在北京的清華大學軍訓期間，軍官正在調整學生的帽子。（Getty Imagse）

熱浪來襲，今夏超強高溫天氣有何影響？

官方媒體《央視網》報道，8月12日18時，中央氣象台發布今年首個高溫紅色預警，陝西、四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、上海、浙江等地的部分地區最高氣溫可達40℃～42℃，局地可超過42℃。

截至8月13日，中央氣象台已經連續24天發布高溫預警。這標誌著自6月以來便持續影響内地南方多地的區域性高溫天氣過程，走到了迄今為止的最強階段。據國家氣候中心首席預報員陳麗娟介紹，今年區域性高溫過程持續時間將超過2013年的62天，成為1961年以來持續時間最長的一次高溫過程。

她稱，未來兩週，南方高溫天氣仍將持續，就持續時間而言，今年區域性高溫過程將超過2013年的62天，成為1961年以來持續時間最長的一次高溫過程。據IPCC第六次評估報告指出，在全球氣候變暖的背景下，20世紀中葉以來已經觀測到了許多極端天氣氣候事件的變化，其中高溫熱浪的頻發多發是一個非常顯著的特徵。

她表示，在全球變暖的背景下，類似今年的高溫酷暑，在以後的夏季，出現的頻率可能會更多。今年高溫出現的時間偏早，預計結束的時間也偏晚，這種「開始早、結束晚」的特徵，以後也會越來越明顯。

2022年8月9日，一名男子在湖北省武漢市跳入東湖游泳。（Getty Images）

對於公眾而言，中央氣象台首席預報員陳濤建議，高溫天氣期間要盡量減少長時間戶外活動，及時補充水分，避免熱射病及其他高溫易誘發的潛在疾病影響。特別需要注意的是，正值暑期，在炎熱的天氣下，休假在家的學生游水避暑時，一定要注意遠離危險水域，防止發生溺亡事故。

對於經濟而言，他分析高溫天氣對南方地區的農業生產有一定不利影響，持續高溫不利於部分農作物，特別是一些經濟林果作物的生長和發育。例如江南地區的茶樹或柑橘、芒果等水果，容易受到高溫熱害威脅。

「針對高溫天氣，要儘早採取措施，及時進行補水作業和噴灌降溫，盡快清除已經受到熱害影響的果實。」他說