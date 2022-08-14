台灣中科院導彈廠房陸續完工　年產倍增至近500枚應對解放軍威懾

台海軍演雖然結束，但解放軍機艦迄今仍持續擾台。根據台灣軍方訊息指出，台灣中山科學研究院（中科院）已陸續完成廠房建置，台造弓三、雄三、雄二、雄昇、劍二、萬劍等飛彈產量將倍增，年產能近500枚，以應對解放軍威懾。



台灣媒體《中央社》報道，解放軍近期在台灣周邊海域軍事演習，並實彈射擊東風系列彈道飛彈，雖然目前軍演已結束，每天仍透過戰機與船艦侵擾台灣防空識別區（ADIZ）、逾越台灣海峽中線。

立法院於去年11月23日三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，編列5年新台幣2400億元預算，量產八項台造武器系統。中科院為配合「國防自主」政策，針對人力、廠房及設備啟動升級，在廠房建置方面近期已陸續完工、投入飛彈量產。

這八項台造武器系統分別是「海軍高效能艦艇」、「岸置反艦飛彈系統」、「海巡艦艇加裝戰時武器系統」、「陸基防空系統」、「無人攻擊載具系統」、「雄昇飛彈系統」、「萬劍飛彈系統」、「野戰防空系統」。

根據台灣「國防部」日前送交立法院的報告書披露，陸射/海射型劍二飛彈系統的年產能原本為40枚，提升後將達150枚；天弓三型防空飛彈的年產能由48枚提升為96枚；雄三超音速反艦飛彈由20枚提升為70枚；雄二飛彈與雄昇飛彈（共用生產線）由每年81枚提升為131枚；萬劍飛彈由每年18枚提升為50枚。統計這些飛彈的總年產能，將達到497枚。

另一份報告書則指出，雄昇飛彈系統屬精準打擊武器，將打擊敵關鍵目標與作戰中心，將部署台灣南部、北部地區；萬劍彈則部署北、中、南；岸置反艦飛彈系統則部署北、中、南、及東部地區，主要打擊解放軍航空母艦編隊、兩棲船團，確保台灣海空交通線安全與行動自由。

陸基防空飛彈系統，則部署北、中、南、東及離島，執行反飛機任務，必要時則協力愛國者三型執行反飛彈任務；野戰防空系統則部署北、中、南，執行反中、低空及超低空進襲目標任務。

台灣軍方強調，上述裝備均具備「遠距、精準、機動」特性，除野戰防空系統屬於短程防空外，其餘均可對150公里以上的遠距目標實施精準打擊，也因此不會部署在金門、馬祖等外島。