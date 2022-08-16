金馬影后馬思純逆向駕車兼丟垃圾　涉交通違法被北京交警罰300元

內地女演藝人、第53屆金馬獎影后馬思純近日被拍到逆向駕車兼隨手亂丟垃圾，引起廣泛關注。北京交警今日（16日）通報指，對「馬某某交通違法」依法罰款300元（人民幣，下同）、駕駛證記3分。馬思純本人亦在微博發文致歉，稱會謹記「不以惡小而為之」。



馬思純被拍到向車窗外亂丟垃圾。（推理君江小宴）

據內地狗仔「推理君江小宴」爆料，馬思純駕駛價值300萬元Benz豪車出行，行駛至某路段時明顯逆行，且其後在路口等紅燈期間搖下車窗，將一團白色垃圾丟出窗外。

消息傳出後引發網民廣泛熱議，有網民表示「愛惜羽毛吧」、「馬姐醒醒吧」、「公眾人物也應該遵守交通規則呀」、「說實話我很失望也很難過希望你能好好反思」；亦有網民諷刺她為「最美逆行者」。

馬思純在微博發文致歉。（微博）

及至今日，北京交警通報指，針對網傳「馬某某交通違法」的情況，經調查，8月9日18時許，馬某某駕車行經朝陽區酒仙橋駝房營南路時，存在逆向行駛等交通違法行為，交管部門已對其相關違法行為依法合併罰款300元，駕駛證記3分。

馬思純本人亦在微博發文致歉，「向所有人致歉，對不起。我已於昨日到交管部門溝通事件經過並接受處罰。事屬個人，影響卻差。由此引發的各種討論，深感自責。感謝所有愛護我的人，愛之深，責之切，我不給自己的錯誤找藉口，是我的不對。」

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馬思純繼續反思，生活中應當不存僥倖，思想上要謹記「不以惡小而為之」。「我會謹記今日自己的行為，進行深刻的反思，日後更加嚴格要求自己，也請大家繼續監督。」

現年34歲的馬思純2016年憑電影《七月與安生》封金馬影后，其後因身材發胖而坦言自己多年來患有抑鬱症，因服食藥物而爆肥，2021年她被爆出與樂隊「盤尼西林」主唱張哲軒熱戀，更傳出結婚懷孕到英國待產，直到日前才搭機返回北京。