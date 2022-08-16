李克強考察廣東為創投打氣　7月曾要求東南沿海5省挑經濟發展大樑

國務院總理李克強現身廣東一家企業門外與民眾聊天。網傳影片顯示，身穿短袖襯衫的李克強與年輕人熱情互動，廣東省委書記李希和省長王偉中陪同。



李克強說：「他們說希望創投資金與政府的資金在你們已經發展起來的時候能夠推一把、助一把，是不是這樣？」民眾回應「是！」

「寄希望於你們！」李克強便揮手離場，在場民眾則鼓掌歡送。

李克強7月曾在福建主持召開東南沿海省長經濟形勢座談會，要求東南沿海省份，福建、上海、江蘇、浙江和廣東挑起國家發展、穩經濟的大樑。

Some pics of Li Keqiang’s trip to Shenzhen.



克強在深圳。 pic.twitter.com/VdqBjjWHY4 — Mao (@Maoviews) August 16, 2022

官方媒體《新華社》7月7日報道，李克強在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，對做好下一步經濟工作提出要求。

李克強表示，今年以來中國經濟運行經歷了很不尋常的過程。總的看當前經濟正在恢復，非常不易。但恢復的基礎不穩固，穩經濟還要付出艱苦努力。東南沿海5省市經濟體量佔全國1/3以上，財政收入佔比近4成，在地方對中央財政淨上繳中貢獻近8成，有力支撐了國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付。要繼續挑起國家發展、穩經濟的大樑，發揮保障國家財力的主力作用。推動經濟運行盡快回歸正常軌道，努力穩增長穩財源。

他說，長三角、珠三角進出口佔全國的近60%，經濟競爭力強很大程度上是在國際市場打拼出來的。要繼續以開放促改革促發展，加快提升港口等對外樞紐集疏運水平，穩外貿穩外資，通過高水平開放更好參與國際競爭與合作，這也有利於國際產業鏈供應鏈穩定和世界和平與發展。