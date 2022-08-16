限電｜成都富士康停產6日　南京號召節約　浙江義烏「上三休四」

中國多省市2020年冬季、2021年夏季兩度經歷大規模拉閘限電，當局後來推出多項舉措。

時隔一年，多個省市再度傳出用電緊張，繼四川供電拉響警報後，安徽、江蘇、浙江也傳出限電、停工和號召節約用電等事件。



江蘇部分金屬廠限電 面臨停產

江蘇、安徽和浙江近日亦陸續祭出工業用電限電措施。上海有色金屬網表示，江蘇已對部分煉鋼廠和煉銅廠實施限電措施，安徽省也關閉部分獨立運作的冶煉電爐，部分煉鋼廠的生產線也面臨部分或完全停產。

南京市政府也發布節電計畫，要求機關事業單位帶頭節電，工業企業嚴格科學用電，加強公共場所合理用電，提倡家庭節約用電；安徽省政府也呼籲製造業、企業、公部門和個人節約能源。

富士康作為iPhone最大的組裝工埸，停工對Apple的影響極大。（Apple圖片）

目前部分省份已開始進入不同程度的限電階段，就連處在疫情管控的浙江義烏也不例外，有些工廠啟動「上三休四」或「上四休三」模式，產量至少下降三十％。

四川已宣布停產6日 成都富士康受影響

據內媒《財聯社》周一（15日）報道，四川近日的高溫天氣導致部分地區出現電網超負荷停電，當地官方下發緊急通知，省內工業企業停止生產6日，放「高溫假」，以保障民生用電。

報道指，四川此次並未將「白名單重點保障企業」排除在外，代表像是電子、半導體業等工廠也會面臨停產壓力，也代表這次當地政府對於電力管制的力道更勝於去年「能耗雙控」政策。

2020年12月，在拉閘限電下，義烏一條村莊晚上不開街燈。

四川綿陽市下轄的江油市在13日發布通報，回應市民反映城區多個片區停電情況。通報稱，因近期持續高溫，全市冷氣等用電負荷急劇增加，電網負荷超過設備承載能力，造成110千伏變電站設備故障，多個片區受此影響出現停電。

另外，台資富士康成都工廠亦於周一（16日）起停產6日。富士康指，停產暫時對公司營運影響不大。富士康成都工廠是蘋果手錶及電腦組裝生產地之一。而富士康組裝iPhone，主要在富士康鄭州工廠和深圳工廠。

國家電網：跨省「餘缺互濟」支援川渝

16日，國家電網有限公司董事長辛保安調研指導電力保供時強調，確保電網安全運行，科學安排運行方式，加強電網運行監控，堅持全公司「一盤棋」，發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援川渝地區電力供應。