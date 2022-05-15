習近平：公有制經濟不搞福利主義　決不允許再大面積拉閘限電

5月16日出版的第10期《求是》雜誌發表中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平文章《正確認識和把握我國發展重大理論和實踐問題》。

文章中提到，實現共同富裕，要發揮好第三次分配作用，支持企業和社群積極參與公益慈善事業，但不能搞福利主義和道德綁架式「逼捐」。



《求是》雜誌發表習近平去年底在中央經濟工作會議的講話內容。習近平強調，中國發展內外環境發生深刻變化，面臨許多新的重大問題，需要正確認識和把握。

通過合理制度把「蛋糕」分好

文章提到，要正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑。共同富裕是中國特色社會主義的本質要求。實現共同富裕的目標，首先要通過全國人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，然後通過合理的制度安排把「蛋糕」切好分好。

他稱，要發揮分配的功能和作用，處理好效率和公平關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。要發揮好第三次分配作用，引導、支持有意願有能力的企業和社會群體積極參與公益慈善事業，但不能搞道德綁架式「逼捐」。

圖為1月18日，國家主席習近平在北京參加第十九屆中央紀委第六次全會並發表講話。（AP）

他又指，要完善公共服務政策制度體系，促進共同富裕，不能搞「福利主義」。超出能力的「福利主義」是不可持續的，必然會帶來嚴重的經濟和政治問題。堅持盡力而為、量力而行，重在提升公共服務水平，在教育、醫療、養老、住房等人民群眾最關心的領域精準提供基本公共服務，兜住困難群眾基本生活底線，不弔高胃口、不空頭許諾。

文章指出，要正確認識和把握資本的特性和行為規律。要探索如何在社會主義市場經濟條件下發揮資本的積極作用，同時有效控制資本的消極作用。

文章續指，要為資本設置「紅綠燈」，防止有些資本野蠻生長。要反壟斷、反暴利、反天價、反惡意炒作、反不正當競爭。依法加強對資本的有效監管，遏制資本無序擴張，支持和引導資本規範健康發展，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

國家主席習近平在博鰲亞洲論壇發表視像講話。（博鰲亞洲論壇）

飯碗主要裝中國糧 確保穀物基本自給

文章又提到，要正確認識和把握初級產品供給保障。保障好初級產品供給是一個重大的戰略性問題，必須加強戰略謀劃，及早作出調整，確保供給安全。要堅持節約優先，實施全面節約戰略，推進各領域節約行動。增強國內資源生產保障能力。

他表示，優化海外資源保障能力。中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，我們的飯碗應該主要裝中國糧。要把提高農業綜合生產能力放在更加突出的位置，確保口糧絕對安全、穀物基本自給，提高油料、大豆產能和自給率。

2022年4月10日至13日，國家主席習近平在海南考察。這是11日下午，習近平在五指山市水滿鄉毛納村向村民們揮手致意。 （新華社）

文章指出，要正確認識和把握防範化解重大風險。要堅持底線思維，發揮好黨的領導和我國社會主義制度優勢，見微知著，抓早抓小，著力避免發生重大風險或危機。要依法合規，壓實責任，強化能力建設，有充足資源，各方廣泛配合，提高跨市場跨行業統籌應對能力。對一些房地產企業的風險要格外重視。各地要切實擔起責任、強化監管，守住不發生系統性風險的底線，保持房地產市場平穩健康發展。

2021年9月13日至14日，國家主席習近平在陝西省榆林市考察。這是13日上午，習近平在國家能源集團榆林化工有限公司年產40萬噸乙二醇項目現場考察。（新華社）

大面積「拉閘限電」決不重演

文章指出，要正確認識和把握碳達峰碳中和。綠色低碳發展是經濟社會發展全面轉型的複雜工程和長期任務。實現碳達峰碳中和目標要堅定不移，但不可能畢其功於一役，要堅持穩中求進，逐步實現。要堅持全國統籌、節約優先、雙輪驅動、內外暢通、防範風險的原則。

他表示，立足以煤為主的基本國情，做好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力。攻關綠色低碳技術，加快先進技術推廣應用。科學考核，完善能耗雙控制度，加快形成減污降碳的激勵約束機制。確保能源供應，實現多目標平衡，多渠道增加能源供應，大企業特別是國有企業要帶頭保供穩價，決不允許再發生大面積「拉閘限電」這類重大事件。統籌做好「雙控」、「雙碳」工作，防簡單層層分解。深入推動能源革命，加快建設能源強國。