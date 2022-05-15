習近平：公有制經濟不搞福利主義 決不允許再大面積拉閘限電
5月16日出版的第10期《求是》雜誌發表中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平文章《正確認識和把握我國發展重大理論和實踐問題》。
文章中提到，實現共同富裕，要發揮好第三次分配作用，支持企業和社群積極參與公益慈善事業，但不能搞福利主義和道德綁架式「逼捐」。
《求是》雜誌發表習近平去年底在中央經濟工作會議的講話內容。習近平強調，中國發展內外環境發生深刻變化，面臨許多新的重大問題，需要正確認識和把握。
通過合理制度把「蛋糕」分好
文章提到，要正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑。共同富裕是中國特色社會主義的本質要求。實現共同富裕的目標，首先要通過全國人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，然後通過合理的制度安排把「蛋糕」切好分好。
他稱，要發揮分配的功能和作用，處理好效率和公平關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。要發揮好第三次分配作用，引導、支持有意願有能力的企業和社會群體積極參與公益慈善事業，但不能搞道德綁架式「逼捐」。
他又指，要完善公共服務政策制度體系，促進共同富裕，不能搞「福利主義」。超出能力的「福利主義」是不可持續的，必然會帶來嚴重的經濟和政治問題。堅持盡力而為、量力而行，重在提升公共服務水平，在教育、醫療、養老、住房等人民群眾最關心的領域精準提供基本公共服務，兜住困難群眾基本生活底線，不弔高胃口、不空頭許諾。
文章指出，要正確認識和把握資本的特性和行為規律。要探索如何在社會主義市場經濟條件下發揮資本的積極作用，同時有效控制資本的消極作用。
文章續指，要為資本設置「紅綠燈」，防止有些資本野蠻生長。要反壟斷、反暴利、反天價、反惡意炒作、反不正當競爭。依法加強對資本的有效監管，遏制資本無序擴張，支持和引導資本規範健康發展，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。
飯碗主要裝中國糧 確保穀物基本自給
文章又提到，要正確認識和把握初級產品供給保障。保障好初級產品供給是一個重大的戰略性問題，必須加強戰略謀劃，及早作出調整，確保供給安全。要堅持節約優先，實施全面節約戰略，推進各領域節約行動。增強國內資源生產保障能力。
他表示，優化海外資源保障能力。中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，我們的飯碗應該主要裝中國糧。要把提高農業綜合生產能力放在更加突出的位置，確保口糧絕對安全、穀物基本自給，提高油料、大豆產能和自給率。
文章指出，要正確認識和把握防範化解重大風險。要堅持底線思維，發揮好黨的領導和我國社會主義制度優勢，見微知著，抓早抓小，著力避免發生重大風險或危機。要依法合規，壓實責任，強化能力建設，有充足資源，各方廣泛配合，提高跨市場跨行業統籌應對能力。對一些房地產企業的風險要格外重視。各地要切實擔起責任、強化監管，守住不發生系統性風險的底線，保持房地產市場平穩健康發展。
大面積「拉閘限電」決不重演
文章指出，要正確認識和把握碳達峰碳中和。綠色低碳發展是經濟社會發展全面轉型的複雜工程和長期任務。實現碳達峰碳中和目標要堅定不移，但不可能畢其功於一役，要堅持穩中求進，逐步實現。要堅持全國統籌、節約優先、雙輪驅動、內外暢通、防範風險的原則。
他表示，立足以煤為主的基本國情，做好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力。攻關綠色低碳技術，加快先進技術推廣應用。科學考核，完善能耗雙控制度，加快形成減污降碳的激勵約束機制。確保能源供應，實現多目標平衡，多渠道增加能源供應，大企業特別是國有企業要帶頭保供穩價，決不允許再發生大面積「拉閘限電」這類重大事件。統籌做好「雙控」、「雙碳」工作，防簡單層層分解。深入推動能源革命，加快建設能源強國。