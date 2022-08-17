湖南石門書記要官員帶頭買樓：買了兩套買三套，買了三套買四套！

內地地方政府為拉抬房市絞盡腦汁，湖南省常德市石門縣縣委書記鄧碧波昨（16）日在當地房產交易會上喊話：「我們各位同志們、各位領導，要帶頭購房，買了一套買兩套，買了兩套買三套，買了三套買四套。」言論引發熱議。

此外，安徽泗縣昨日則發布《共創房地產業繁榮倡議書》，倡議公職人員發動親友參與買樓。



內地媒體《極目新聞》報道，石門縣領導如此急迫有其原因，因其建房速度似乎遠超於居民買樓速度，預計全年房市規模呈現下降趨勢。統計顯示，8月該縣新房均價每平方公尺人民幣4,570元，房價並不算高。但2021年該縣住宅竣工面積35.13萬平方米，增長173.9%。截至2021年底，該縣常住人口約46萬人，全年人口自然增長率已為負數。

安徽省宿州市泗縣亦倡議民眾積極買樓。據官方微信公眾號「泗縣發布」16日消息，當地政府發布《關於共創房地產業繁榮的倡議書》。

倡議如下：

一、廣大房地產開發企業要戮力同心，勇擔重任、大膽作為，積極應對市場變化，主動擠壓泡沫，優惠居民購房，共同開創全縣房地產業新局面。



二、廣大公職人員要積極響應，帶頭抵制安置房違規交易，發動身邊親友以實際行動參與到購房活動中來，攜手推進泗縣房地產市場平穩運行。



三、廣大群眾朋友要抓住時機，合理調整購房需求，結合實際擴大房地產業相關消費，早日實現「互利共贏」。



國家統計局最新發布2022年7月份國民經濟運行情況，今年前七個月，大陸商品房銷售面積下降23.1%，降幅比上半年略有擴大；大陸商品房銷售額下降28.8%，比1-6月收窄0.1個百分點，連續兩個月降幅收窄。有市場分析認為，房市不振原因在於消費者購買力與需求不振。