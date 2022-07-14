前5月商品房銷售額按年降31.5%　多地鼓勵「團購買樓」振市救經濟

吉林長春近日發表通知鼓勵「團購買樓」，引起關注。自6月起，多地從自發組織到官方鼓勵，逐漸推廣「團購買房」。湖北黃岡、四川巴中、雲南普洱、浙江桐廬等多地亦紛紛鼓勵房地產企業開展購房團購活動，刺激樓市和當地經濟發展。

國家統計局6月15日數據表示，1-5月份全國房地產開發投資按年下降4%，商品房銷售額48337億元（人民幣．下同）按年下降31.5%，反映內地樓市低迷。



官方媒體《中新社》報道，長春8日發布《進一步促進房地產市場平穩發展若干措施的通知》，支持集中批量購買商品房。其中，政府單位、國有企業、大專院校、科研院所和社會群體可與房地產開發企業接洽，組織商品房集中批量購買活動。而團購房需取得商品房預售許可，房地產開發企業不得低於成本價格銷售。

6月以來，山西太原、廣東中山、遼寧沈陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡等地提出「團購買房」相關政策或活動，並對團購房源予以優惠，鼓勵房地產企業開展購房團購優惠活動。其中，有城市表明，團購商品住房與開發企業協調達成的優惠價格不計入商品房備案價格跌幅比例範圍，以繞開「樓市限跌令」的質疑。

2021年9月24日，中國湖北省武漢市，一名男子戴著口罩穿過恒大長青社區。（GettyImages）

58安居客房產研究院分院院長張波分析，各地開啟商品房團購活動，目的是恢復市場活躍和提升銷量，加快恢復市場信心。團購主要是優惠促銷樓盤，拉動購房者入市。如果城市供大於求比較嚴重，鼓勵團購提振作用有限，對觸底回升的城市，團購作用才更明顯。

有山東濟南置業顧問小林表示，政府鼓勵團購是新鮮事，而團購促銷一直存在，也是業內心照不宣，買賣雙方都能接受且獲利的方式。

團購買房存在風險，也有城市在政策中明確提到禁止團購住房。7月以來，河南鄭州、河南三門峽表明，機關、事業單位和國有企業不得團購住房，以防一些違規和不合規的項目拿來做團購，發生團購費高、難交房等問題。

2021年9月26日，湖北省武漢市恒大長青社區的鳥瞰圖。（GettyImages）

前5月房地產投資降4%，住宅銷售額降34.5%

國家統計局6月15日數據表示，1-5月份，內地房地產開發投資52134億元，按年下降4.0%；其中，住宅投資39521億元，下降3%。

商品房銷售和待售情況方面，1-5月份，商品房銷售面積50738萬平方米，按年下降23.6%；其中，住宅銷售面積下降28.1%。商品房銷售額48337億元，下降31.5%；其中，住宅銷售額下降34.5%。

房地產開發企業到位資金情況方面，1-5月份，房地產開發企業到位資金60404億元，按年下降25.8%。其中，國內貸款8045億元，下降26%；利用外資51億元，增長101.0%；自籌資金21061億元，下降7.2%；定金及預收款19141億元，下降39.7%；個人按揭貸款9785億元，下降27%。

台灣經濟研究院兩岸發展研究中心主任陳華昇分析，中共二十大即將到來，政府為展現執政績效，穩定社會秩序，勢必會在未來一段時間持續採取各項振興經濟的措施，同時借助民營企業的發展來帶動總體經濟成長。