內地專家料未來買樓如買包般容易 網民：我不怕麻煩，我缺的是錢
撰文：孫聖然
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內地樓市持續低迷，談及樓市變化及下半年走向，有專家認為，未來買房會像買包一樣容易，「在網上就能下單」。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，未來房地產市場肯定會朝著現房銷售模式發展，在這種模式下，房子最終會成為消費品，「像買包一樣方便，購房者可以在交易平台直接下單，不滿意再去退。」
嚴躍進又稱，「可能有人會說不放心，必須要去售樓處看一下。實際這個背後還是怕買到不滿意的房子無法退。未來，隨著購房制度越來越順暢，配套政策逐步到位，房子買了以後當天或者一周之內不滿意可以退，即房子朝著消費品概念發展。」
嚴躍進認為，房地產不可能一直是投資品，最終還是會回到消費品概念。但他也補充到，這種模式的演變是需要時間過程的，但其認為未來肯定會實現。
不過，對於專家「買樓方便化」的預測，網民認為：
「我不怕麻煩，我怕的是沒錢買房」。
「頂級品牌的包可能也是成百上千萬」。
「以前專家說房子未來白菜價，後來白菜就漲價了」。
「有錢人都在考慮方便不方便了，或許買房對他們來說只是比買包麻煩一點，謝謝關心，我們不怕麻煩，我們缺的是錢」。
「『未來買房，像買方便麵一樣便宜』，這樣更令人振奮」。