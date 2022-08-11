内地多地鼓勵農民進城買樓　分析：進城速度收入增長慢，影響有限

內地多地為救樓市頻出招，縣城也發力，包括江蘇省鹽城市阜寧縣等多個縣城近期發布鼓勵農民進城買樓的政策，但專家認為對當地樓市去化影響有限。



內地媒體《華夏時報》報道，近期，包括江蘇省鹽城市阜寧縣、吉林市樺甸市（縣級市）、貴州省晴隆縣、四川省涼山彝族自治州寧南縣、安徽省安慶市潛山市（縣級市）等多個縣城相繼發布鼓勵農民進城買房的政策，包括實施特殊群體置業補貼、自願退出宅基地進城購房落戶的農民可享受5萬元獎勵、享受住房公積金貸款等。

阜寧縣多部門5日聯合發布「關於進一步促進全縣房地產業平穩健康發展的通知」，凡符合今年度農房改善政策的農戶，在縣城購買新建商品住房，在原有農房改善優惠政策的基礎上可重覆享受上述通知規定的相關政策等。

其他例如吉林省樺甸市（縣級市）、四川省涼山彝族自治州寧南縣及安徽省潛山市（縣級市）等，近期也宣布給予進城購房農民「真金白銀」的獎勵。

2016年1月22日，河北省崇禮區，76歲的中國農民和她66歲的丈夫在他們老化的農舍裏。（Getty Images）

報道說，「人口流失」已成中西部地區縣域經濟發展的障礙，上述鼓勵農民進城購屋的縣城多為「人口流失縣城」，而且近年房市低迷。多數受訪人士說，上述政策對當地房市去化有一定的積極影響，但影響有限。

房市研究機構貝殼研究院市場分析師許小樂認為，過去幾年一些縣城房價快速上漲，現在卻停滯或下跌，不利於購房預期，「縣城樓市去化面臨的問題可能是前期投資過度，必然經歷一個調整過程」。

許小樂說，「農村進城的速度放緩，收入增長也變慢了，不加槓桿的情況下，僅靠少量購房補貼的刺激作用有限」。縣域房市去化面臨的難題包括市場相對狹小、產品溢價空間以及價格調整空間都較小，因此更需關注市場容量、產品適銷對路以及定價合理的問題。在市場購買力不足、居民收入穩定性差的情況下，房企和進城購房的農民都需慎用財務槓桿，以免推高未來還款風險。