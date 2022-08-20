柬埔寨詐騙｜28歲男瘦到皮包骨　多次轉賣後被網投公司丟路邊等死

柬埔寨當地華人「阿龍」多次在公眾號爆料當地華人遭詐騙和虐待事件，他今年6月曾撰文披露一名中國男子28歲的米某俊瘦到皮包骨、全身惡臭、多臟器受損，卻被丟在公路旁等死，最終死不瞑目的慘案。「阿龍」與死者米某俊的家屬取得聯繫，披露事發前後的更多細節。《香港01》獲「阿龍」授權發布經整理的事件始末。



6月3日凌晨1時，長城賓館李傑老闆突然在當地華人群組發了一段影片和一男性護照，護照顯示該男子叫米某俊，江蘇人。李傑表示，這名男子在西港，被網投公司扔出來了，好心的中國醫生看到該男子，簡單查看了一下，跟大家說，該男子肝膽、肺、腸胃嚴重受損，西港的醫院已拒絕收治，「如果無人問津，他在外面絕對撐不過三天」。

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遭酒店拒入住：已一週未進食、半月未排便

因為西港各大醫院拒絕收治，好心人想要給米某俊開房間休息，可是卻沒有酒店敢讓他辦理入住。網友「大大」表示，他開車直接去現場，先看看他的情況，如果沒有地方收治的話，就把他帶回自己家治療。「大大」開車趕到現場，見到病人之後唏噓不已，他說，鬼知道這個同胞遭遇了甚麼，這人170厘米左右的身高，可體重也就三十多公斤，瘦成了皮包骨，且全身散發惡臭無比的氣味。

「大大」立刻致電西港國際醫院，向院長說明情況，並開車帶他到醫院。醫生檢查發現，病人身體各項機能都受損嚴重，詢問了解到已一週多未進食、半月沒排便，身體極度虛弱，需送往金邊治療，西港醫院不具救治條件。眾人商量後決定堅持送他去救治。西港到金邊有200多公里，開車要四五個小時。

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阿龍將他的影片和狀態發布到微信公眾號後，有認識他的人轉述米某俊到了西港後的狀況。據了解，因為米某俊性格靦腆，詐騙工作做不好，在西港各園區間被轉手販賣多次，販賣價格是低於一般人的1萬美金。

阿龍在文章提到，在米某俊身上有拿到一張「離職申請單」，上面註明的「費用核算」1萬4000美金，據信是賣人賠付單，亦即從園區間轉賣時詐騙公司付的購買米某俊的費用。

據全球反詐騙組織（GASO）在柬埔寨志願者，華人在當地以2萬美金的起步價被買賣，詐騙集團在買入後更可能以更高價格轉賣至下一家詐騙公司。此前，有在柬埔寨做志願救援工作的陸向日告訴《香港01》，華人在當地已經成各種不法之徒垂涎的「行走的美金」。

病重仍被轉賣不成丟棄路邊

文章稱，男子已病成這樣，詐騙園區公司在榨乾他最後的價值後，沒有給他醫治，而是想要繼續轉賣他。但沒有別的公司願意花錢把他買走，該公司便想把他拉到四號公路的偏僻處扔掉，讓連走路都沒有力氣的他在荒郊野嶺等死。但華人群組亦有人提到，應該把男子送到西港的某詐騙園區，「人是被他們扔出來的，難道就不管了嗎？不給醫治不給救治，這是生命，就是中國同胞，他們為甚麼這麼狠毒呢？」

在6月4日凌晨「阿龍」發文前，男子已離開人世，且死不瞑目。隨後陪同來的愛心人士去買了一身全新的衣褲和鞋子，拿來了剪刀剪去了米某俊的衣褲，給死者擦乾淨身體，換上了新衣。然後中柬第一醫院朱院長開始幫死者辦理死亡證明。隨後，醫院工作人員把遺體推到了醫院的停屍房。從米某俊被西港某詐騙園區扔出來的那一刻，到他的死亡，只有二十多個小時，這二十多個小時，同胞本以為能夠救下他的生命。

事發之後，阿龍和在柬華人群體跟死者的親友取得聯繫，又通過死者親戚聯系到了他的父親，他父親當前正在新疆打工，知道兒子死亡之後悲痛不已，立刻趕回江蘇老家辦理一些證明文件，準備處理兒子的後事。

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米某俊的姨婆李阿姨，是米某俊生前一直發微信溝通的人，她透露，因為父母不幸的婚姻，導致了米某俊的童年基本沒有快樂的時光。因為小時候米某俊缺失親人的關愛，導致他性格內向。

阿龍：他是園區內無數中國人的縮影

2020年1月初的某一天，米某俊突然跟李阿姨說，自己要去菲律賓，有人幫他介紹了一份工作，自己想要出去賺點錢。李阿姨聽完，當即就否決了，認為外國不安全。然而，「他臘月十七跟我說，他走了，出國了，我是拼命勸也沒擋住他出國，如果勸住他，他現在哪會丟掉了性命呢」。

大概過了一個多月，米某俊給李阿姨發短訊。「他跟我說，他在柬埔寨，我當時還很奇怪，問他，你不是去菲律賓了嗎？怎麼又跑到柬埔寨了呢？可是他並沒有回答我，只是通了短短幾十秒語音電話，那段就匆匆掛斷了。」

阿龍說，米某俊就是被囚禁西港詐騙園區裏無數中國人的縮影，只不過這次因為有愛心人士參與救助，他的事件被報道出來之後，才能看到這件事情的真相，如果，他被詐騙公司困死在園區裏，估計誰也不會知道，可見西港詐騙園區有多麼恐怖。

阿龍指出，米某俊客死異鄉後，是由柬埔寨當地華人、米某俊老鄉的村民和愛心人士一起募款才順利處理後事，期間小米的其他親屬也並未主動聯繫。他們在一個晚上募得5,000美金用於遺體存放、火化和骨灰盒空運費回國。

阿龍提到，愛心人士當中也有親屬當初在柬埔寨過世的人，在家人過世後繼續捐款幫助這些在柬埔寨過世的中國同胞，希望讓愛心傳遞下去。