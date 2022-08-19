柬埔寨電騙│曾救出兩港人　義工揭有豬仔「救出後被暴打拖回去」

從緬甸到柬埔寨、泰國和老撾，東南亞多國成電信詐騙集團聚集地，以高薪等手段吸引各地華人乃至其他外籍人士至當地從事詐騙活動。在柬埔寨做志願救援工作的陸向日告訴《香港01》，華人在當地已經成各種不法之徒垂涎的「行走的美金」。



「你現在去西港（西哈努克）是看不到中國人的。」陸向日（小陸）稱，由於詐騙園區大量招人，在他來到柬埔寨的不到兩年時間，華人在首都金邊、西哈努克港（俗稱「西港」）等地成了「起步價二萬美金」的肥肉，總之成功把人拐到或騙到園裏就有錢。「反正你不管你用什麼方法，你能夠把人給弄過來，就是二萬美金，誰不願意做？」

被詐騙集團困於柬埔寨的受害人總數不詳，但有不同救援組織、非盈利機構人員的估計指人數至少為數萬。柬埔寨警方發言人Chhay Kim Kheoun則稱，受害群體人數應在數千左右。

柬埔寨新冠肺炎疫情：圖為12月8日金邊一名司機騎電單車送貨。（AP）

篤篤車司機搭伙電騙公司

小陸表示，電騙集團的受害者以華人為多，他們經「中介」——即綁架團伙被賣進電騙公司，電騙公司可能再以21,000美元（約163,800港元）的價格轉手，如此不斷升價。對拐獲每名泰國人和越南人，電騙公司一般支付的酬金則在3,000美金左右。

「基本上那邊很多都是外國人在在綁人，都是為了這兩萬美金，甚至更高的價格去做這樣的事。」小陸指，也有一些當地人——包括篤篤車司機會跟電騙公司合作。

小陸的「義工隊」一般是接收求救後，透過找當地政府、警方或領事館救人。幾個月前，小陸便幫忙救了兩名困在西港金水園區的香港人，其中一位獲救者經越南轉機後回到香港。他又引述其中一名港人事主當時指，有「很多」港人被困在該園區，唯該園區的「豬仔」基本上無法與外界聯繫。但小陸強調，不清楚實際有多少港人被困。

受訪者提供營內「豬仔」受虐情況：

出逃者救人遇險

小陸自己本身也是受害者，他於2020年9月來到柬埔寨，原本在金邊一家餐廳工作，去年10月，他經店裏一位看起來闊綽的常客的「介紹」來到西港，才知道自己以1.2萬美元的價格被賣進電信詐騙公司手中，輾轉三個詐騙集團，十天後在當地政府的幫助下「奇蹟般」的出逃。

重獲自由的小陸抑制不住喜悅，當晚就通過新聞媒體分享自己的遭遇，收到的反響卻在意料之外：「很多人都在恭喜我，但是最多的是求助的......因為這才知道，居然有那麼多人被關押在裏面。」小陸稱，華人身價原本沒那麼高，到了去年10月左右才暴漲到2萬美元，綁架集團也是自那以後才開始如此猖獗。

當時我只是攔住了一兩個保安，但是一群保安上來，我不敢攔了。他上了我們的車以後，那些人直接去我們的車上，把那個人打的渾身是血，我們的車上也全是血。 小陸憶述一次驚險救人過程

據柬埔寨內政部，2021年為柬埔寨至今人口販賣現象最嚴重的一年，全國反人口販賣委員會副主席Chou Bun Eng指，該年全國共有538名嫌犯受審、近1600名受害者獲救。

哭訴被逼工作十幾個小時、甚至被打、被虐待的信息每天都發到小陸的手機上，無法坐視不管的小陸就這樣開始救援，一開始只是幫忙聯繫當地官員救人，後來則連救援行動也會參與。

今年5月，小陸叫了警察和憲兵一起去西港的一家電騙集團救人，到了門外，集團的安保尾隨該名受害者（未有透露國籍）一起衝出來、圍住了小陸安排的車子：「當時我只是攔住了一兩個保安，但是一群保安上來，我不敢攔了。他（豬仔）上了我們的車以後，（詐騙集團）那些人直接去我們的車上，把那個人打的渾身是血，我們的車上也全是血。」

小陸回憶稱，事發當時警察和憲兵都在場，而且就在大街上，周邊路人都能看見，但受害人受到暴打後，在幾近「昏死」的狀態下被拖回園區裏，後來就沒了聯繫：「我都不知道他是不是還活着」。小陸說，在場的警察和憲兵束手無策：「那麼多人，差點他們就開始打我了。」

由於不少華人從金邊被中介綁走，如今當地的華人已經不敢外出。小陸因不久前接受《半島新聞》出鏡採訪，7月中旬，受訪紀錄片發佈的前幾日，小陸出於安全考慮離開了柬埔寨：「確實太危險了」，但救援工作沒有停下：「因為那邊的關係，那邊求助的方式，還有當地政府，警方，還有巡警憲兵，包括移民局，各種的求助方式，基本上都在我這裏。」

（當地警方）就變成現在看心情，心情好的話就幫你救兩個，心情不好就就不理你。 小陸

警察救人「看心情」

美國國務院的今年7月公布的《人口販運問題報告》（Trafficking in Persons Report, TIP）把柬埔寨降至最嚴重的第三級，「普遍存在的腐敗現象持續阻礙着整體的執法行動、對人口販子的追責，以及為受害者提供服務。 當局沒有對大多數可靠的報告中的（與犯罪團體）共謀的官員進行調查或追究其刑事責任，特別是那些在娛樂場所和網上詐騙活動中販賣全國成千上萬的男女和兒童的無良企業主。 」

「因此，官員們也未能在這些高度脆弱的人群中積極主動地尋找被販賣的受害者。 政府沒有在國內或海外為受害者提供足夠的保護服務，而是嚴重依賴外國捐助者和非政府組織來提供急需的照顧。 」

圖為2020年2月14日柬埔寨西哈努克市夜景。（Getty）

上周五（12日），柬埔寨反人口販賣委員會副主席Chou Bun Eng就該報告內容召開新聞發佈會，她稱政府對柬埔寨被美國列為第三級感到「震驚」，且沒有具體談及受害者在柬埔寨被強迫做什麼樣的工作，只稱與網上業務有關，並表示許多人是自願而非被強制關押。有柬埔寨媒體狠批當局推卸責任。

小陸向記者表示，去年他剛剛開始進行救援工作的時候，聯繫警察協助往往很迅速有效：「基本上三天時間，我們就可以救出來一批人」，但不知為何去年底開始，「警察局就一直拖，就不給我立案」，他只好開始找省政府的官員，救人往往耗時一到兩個星期，到現在，「就變成現在看心情，心情好的話就幫你救兩個，心情不好就就不理你」。

每個月，小陸會經手大概30多個求助案例，但能獲救的人數時多時少，上個月他成功救出7、8人，這個月到現在則只有2、3個人。

據當地援助團體，在東南亞大使館由於沒有執法權，各國政府難以在當地救人。小陸告訴我們，大使館的人員一旦與當地警方協商成功，救人往往很快，沒有當地執法部門的同意，便遲遲無法採取行動。