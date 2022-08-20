鄱陽湖低枯水期創71年最早記錄　水利部料未來一周汛旱情疊加

熱浪連續多日席捲內地多地，長江流域發生嚴重旱情，位於江西的中國最大淡水湖鄱陽湖「瘦成閃電」，創下71年來最早進入低枯水期記錄。另外，水利部預測，內地未來一周將面臨汛情、旱情疊加的嚴峻形勢。



2022年8月19日，江西九江，鄱陽湖裸露的湖底因乾旱龜裂。（視覺中國）

據新華社報道，江西全省自6月下旬以來，降雨量較常年同期偏少5成，8個水文站出現歷史新低水位。自6月23日鄱陽湖星子站出現19.43米的年最高水位以來，受持續高溫少雨和長江來水偏少共同影響，鄱陽湖水位快速下降。

數據顯示，周五（19日）晚7時，鄱陽湖星子站水位跌破10米低枯水位，僅錄得9.87米，成為自1951年有記錄以來的最早進入低枯水期的年份，且不到歷史最高水位22.63米的一半。

江西省水文監測中心表示，2022年較原最早進入低枯水期年份(2006年9月28日)提前40天，較1951—2002年平均出現時間提前105天，較2003—2021年平均出現時間提前78天。

而據氣象部門統計，8月19日，江西省有72個縣（市、區）出現中度及以上氣象乾旱，其中有56個縣（市、區）達重度及以上氣象乾旱。未來一周江西省將繼續維持高溫少雨天氣，鄱陽湖水位仍將持續走低。

而針對近期內地同時出現的汛情與旱情，國家防總副總指揮、水利部部長李國英預測，內地未來一周將面臨汛情、旱情疊加的嚴峻形勢。從旱情看，長江中下游和洞庭湖、鄱陽湖地區旱情仍將持續發展；從汛情看，松花江及第二松花江，海河流域部分水系，黃河上中游地區特別是內蒙古河段和北幹流上段、渭河，海南及西江流域沿海諸河等將有較強降雨過程，發生洪水的可能性較大。

中央氣象台連續第9天發布高溫紅色預警。（微博）

李國英強調，要高度重視汛情、旱情疊加的嚴峻形勢，防汛抗旱兩手抓、兩手都要硬，加強風險研判和預警預報，緊盯薄弱環節，提前查漏補缺，強化責任落實，堅決打贏防汛抗旱兩場硬仗。

另外，周六（20日），中央氣象台連續第9天發布高溫紅色預警，預計陝西、四川、重慶、湖北、湖南等地的部分地區最高氣溫將超40℃。值得注意的是，過去一個月，35℃以上高溫天氣覆蓋了內地450萬平方公里的面積，杭州、南昌、上海、重慶、長沙等地高溫日數超25天。