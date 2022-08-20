有片｜網傳西藏放牛老漢未做核酸「遭派出所長掌摑」　當局調查中

日前一段短片在內地廣傳，但隨即就無法搜尋。該短片顯示，一個老人被身穿防疫服裝的人踢並且掌摑多次，一旁還有一個穿著警察背心的人，上傳影片者稱拍攝地點是在西藏貢嘎縣。



目前該影片已無法在內地社交平台搜尋。Twitter網民指出，該老人從山的一頭到另一頭放牛，因未做核酸而遭貢嘎縣朗傑學派出所所長毆打。西藏貢嘎縣官方今（20）日則回應稱，正在調查事件，請廣大網民不信謠、不傳謠。



西藏貢嘎縣回應指出，8月19日網傳我縣某地某疫情防控工作人員與一名群眾發生衝突。對視頻所反映的情況，我縣高度重視，立即派出有關部門組成的調查組開展調查。

官方稱，目前此事正在進一步調査之中，「我們將嚴格依法調查處理，並接受群眾監督，待調查核實清楚後，及時向社會通報處理結果。請廣大網友不信謠、不傳謠，一切以官方發佈消息。」