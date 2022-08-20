柬埔寨詐騙｜國台辦稱將幫助台胞　蘇貞昌：柬埔寨犯罪因一帶一路

柬埔寨詐騙案件持續延燒，國台辦發言人馬曉光此前表示，台胞遇到困難，可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助，他抨擊民進黨態度消極且煽動對立。



對於馬曉光說法，台灣行政院長蘇貞昌回應稱，「柬埔寨這個情形受害的國家、人民很多，就是一帶一路給當地帶來的暴起暴落」，犯罪源頭也就是很多博奕等種種非法的在內部當地的操作。



台媒《 聯合報》報道，對於台灣人被騙去柬埔寨，蘇貞昌則表示，「國人因為有國內幫派和國外犯罪集團內外接應而受害。」，他強調決心打擊黑道幫派，為營救台灣人盡心盡力，他也表示目前已經破獲許多幫派、人蛇集團，並裁定收押。

8月19日台灣警政署長黃明昭召開記者會說明稱，截至目前為止，全台已受理報案420件，其中46人已返台，近日偵破人口販運案件20件，67人中22人裁定羈押。

此前，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐及吳斯懷昨天帶回19歲被騙的台灣年輕人，在機場與航警局發生搶人衝突。蘇貞昌批評，有人藉這個機會炒作作秀，都非常不該。

他提到，犯罪的被害人是重要的刑案證人，執法機關基於了解案情、疫情防疫需要，竟然有立法委員出面阻擾，非常不該。不應該阻擾警方辦案，也不應該阻擾防疫。

國民黨立法院黨團19日則召開記者會，指控政府刻意造假、扭曲事實。國民黨立委鄭正鈐表示，現場的航警局長跟他們的說明是，因為這名陳姓少年沒有申請防疫防疫旅館，所以要安排到檢疫所。但這跟警政署昨晚發布的新聞稿內容有明顯誤差，而航警局當場所要求的，更不是辦案上的需求。

洪孟楷則表示，能有10多名刑警到機場堵人，那能不能有大陣仗去柬埔寨救人？民進黨政府不要再粉飾太平，好好照顧所有台灣的年輕人。

8月16日，中央台辦發言人公布，第二批「台獨」頑固分子名單，對於他們第一批已公布的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮採取以下懲戒措施：禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責。