「二舅」影片涉抄襲造假引質疑　前搜狐副總批：違背紀錄片原則

內地熱議「正能量」影片《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》以紀錄片的形式講述了作者二舅一生，不過「正能量」影片紅了，質疑聲音也不斷，批評影片抄襲造假。



7月25日，一段名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》片長約11分鐘的影片在內地網路平台嗶哩嗶哩（B站）瘋傳，作者通過文學性的旁白與畫面，記錄二舅苦難而飽滿的一生。影片登上B站全站排行榜第一名，播放量已突破千萬。

莊敬自強的「正能量」「二舅」

作者在影片中說道，學業優秀、被稱為天才少年的「二舅」，初中時因赤腳醫生誤診，左腿落下殘疾。「二舅」不願再回學校，躺床上瘋狂看了一年醫書，又在天井呆坐觀察天空。在消沉過後，他最終用3天時間「看」懂木匠工藝，自此做起木匠。「二舅」殘而不廢、莊敬自強，收養了女孩寧寧，也照顧好母親，還成為許多人的幫手。

在影片爆紅後，作者Bilibili@衣戈猜想接受了傳媒群訪。他表示，從來沒想過用「二舅」的一生去教育社會、教育大眾，「我特別討厭把苦難昇華這件事，苦難有什麼可昇華的，苦難就是又苦又難。我不光不想昇華它，我還在有意地去調侃、解構它」。他直言，影片中最想表達的4個字就是莊敬自強。

「二舅」影片涉抄襲造假引質疑

曾任鳳凰衛視執行台長，搜狐公司副總裁的劉春表示：「這種通篇旁白，以作者文案代替當事人講述細節講述心理並意義昇華的敘事，違背了紀錄片起碼的紀實原則」，認為這是「雞湯」作品。

有網友稱該作品「大概率是有編造或者部分編造的，或者說藝術加工。木匠的文案應該是參考了吳標華的《二舅》。城裡買房的那段視頻應該是直接把《最後的棒棒》的原視頻剪了拿過來。」也有人質疑：「二舅」是「雞湯文+總結昇華自我感動」的正能量套路，表示「一天能編八百個」。

另外，著名的科普博主「多識鳥獸草木」也發文評價稱「二舅」在北京的朋友圈有大量轉發，而農村則沒有。而且有一個規律：越是來自農村，越不覺得感動。或者覺得無聊，或者覺得反感。

有網友質疑「二舅」的故事編得離譜，表示「哪有舅舅能作為家屬隨軍進軍營的？別說兵了，師團級也得費勁才能給舅舅在大院安排個活。」批評故事編得很刻意，創作者拙劣模仿《活著》，而追捧的受眾更是社會病態，渴望中國正能量，只希望被感動，證明中國還有很多比自己可憐的農民和殘疾人士，自己的苦難其實還不苦。

有網民更發表文章《二舅視頻裡，恐怕沒幾句真話》列出《二舅》造假之處。

房子

拍攝者「衣戈猜想」在影片開頭第五句話就說：「他們在這個老屋生活，建它的時候，還沒美國。」美國是1776年建立的，距今246年。比美國老，那房子的壽命至少得超過246年了。

影片中5分38秒到5分40秒有個鏡頭，顯示老房子某扇門的門匾上寫了四個大字「耕讀傳家」而「讀」和「傳」是簡體字。網民指，房子在美國建國前建的，1776年的滿清乾隆時代不寫簡體字，連解放前鄉下老宅的門匾上也不會寫簡體字，批評影片造假。

網民表示，那幢紅磚老房子根本不可能有246年以上的歷史，最多只存在了70年；「二舅」和「姥姥」不在那幢70年前建的「老屋」裏生活，而是在建成至今不到40年的紅磚平房裏生活。

殘疾證

影片說，「二舅」因為申請不了殘疾證，所以拄著拐杖去北京。他1971年開始殘疾，而在，而第一代殘疾證是1995年才由殘聯制發。因此，拍攝者所說「二舅申請不了殘疾證拄著拐去北京」的經歷不是真話。

網民批評，拍攝者「衣戈猜想」自稱今年30歲，也就是1992年出生，不了解幾乎與其同齡的殘疾證情有可原，但連瞎編故事都不查一下，就是明目張膽的騙流量行為。

第一代殘疾證明明是1995年才由殘聯制發的，「二舅」在七八十年代是不能申請殘疾證。（微信@七使2022）

「二舅」的腿

網民在影片中多處看到，「二舅」那條殘廢的腿處於時好時壞的不確定狀態。有時，拄著拐杖右腿單腿站立，左腿懸空翹著，左腳不能立地。有時，左腳也能站到地上了，左右腳交替走上山坡上的石階，甚至用左腳爬起了鐵梯，甚至能丟棄了拐杖，在濕漉漉的石板地面上直接走起路來。做木工活的鏡頭。他的左腳不但可以著地，還可以用力踩踏物件。

網民發現在「二舅」開車接送「姥姥」的鏡頭，他開的是金捷三輪摩托車的JD150ZH-C型號，其左腳位置是有變檔桿的。駕駛這車需要左腳踩變檔桿，左手捏離合器手把，右手擰油門手把才能發動，中途變檔也需要左腳踩桿。

網民質疑，如果像影片開始表現的那樣，「二舅」只能用右腳走路，左腳不能沾地，那根本是駕駛不了這輛摩托車的，遑論開車接送「姥姥」。

江蘇金捷業務人員確認，他們所有三輪摩托車都是左腳踩變檔桿的。同時也確認了影片裏面那輛車是他們的老款車。

網民認為《二舅》影片的核心信息就是「二舅」的左腿從小殘疾，不能走路不能著地。但是，影片説明「二舅」殘疾左腳是完全可以落地，甚至可以靈巧地操縱變檔器，批評殘疾也造假，影片還有什麽是真話。

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「二舅」影片作者：經歷真，字字真

針對網上質疑，「二舅」影片作者「衣戈猜想」前（26）日稱，二舅的經歷是真實的，每一個字都是真實的，甚至還刪改了一些更具有傳奇性的東西。

官方媒體《農民日報》今（28）日在頭版刊文「讀懂『二舅』，就讀懂了中國農民」，認為「二舅」的善良達觀、堅韌自強是中國農民的縮影，但也坦言「二舅」承受了生活的種種不公平，「甚至在相當長的時間裡連殘疾證都無法辦理下來，只能在逼仄的空間中自我消化」。文章表示，要真正幫助農民擺脫艱難、擺脫不易，讓中國的鄉土社會不再有「二舅」這樣的苦和難。