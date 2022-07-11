野雞大學「河南傳媒大學」官網盜用廣藝信息　教育廳：省內無此校

近日，多位網友反映，網上一所名為「河南傳媒大學」，從今年高考前夕開始，通過其網站不斷發布辦學、科研、招生消息，然而此前在河南省內從未聽說過有這麼一所大學。

網友稱該網站的內容大量盜用廣西藝術學院網站信息。對此，河南省教育廳相關負責人表示河南並無此校，而教育部提供的全國高校名單也沒有該校的信息。



內地媒體《澎湃新聞》報道，「河南傳媒大學」官網從今年3月間開始發布辦學、科研、招生信息。然而所謂「河南傳媒大學」使用的網站網址，並不是內地高校標準使用的「edu.cn」教育類機構網址。

「河南傳媒大學」網站的學校簡介。（澎湃新聞）

「河南傳媒大學」官網，從界面到內容，均與位於廣西壯族自治區的廣西藝術學院官網高度相似。對比發現，所謂「河南傳媒大學」網站除了「現任領導」版面外，不少內容均直接抄襲自廣西藝術學院官網。甚至在學校簡介方面，僅簡單用「河南傳媒大學」字樣替換了「廣西藝術學院」。

比如，「河南傳媒大學」網站的學校簡介稱該校擁有「南寧市南湖校區、相思湖校區、西校區和桂林校區」，而這幾個校區實為廣西藝術學院的校區。「河南傳媒大學」網站介紹，該校地址為「河南省鄭州市高新技術開發區蓮花街1號」，但該地址指向的卻是河南工業大學校區鄰近的一棟辦公樓。

7月10日下午，廣西藝術學院黨委副書記、校長侯道輝表示自己從未聽說過「河南傳媒大學」，對學院網站內容被「河南傳媒大學」大面積抄襲一事，侯道輝校長表示會立刻讓學院工作人員跟進。

「河南傳媒大學」網站公布的學校章程。（澎湃新聞）

同日下午，河南省教育廳相關工作人員表示，在河南省內從未聽說過「河南傳媒大學」，河南省內高校以教育部公布的全國高等學校名單為準。河南省教育廳相關負責人說：「河南只有河南開封科技傳媒學院，是河南大學民生學院轉設的；沒有河南傳媒大學。」

河南此前並沒有高校提出更名為「河南傳媒大學」的消息。原名為河南大學民生學院的學校曾提出更名為「河南傳媒大學」，不過該校在2021年2月經教育部批准，轉設更名為河南開封科技傳媒學院。