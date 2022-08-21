疫情｜內地增逾2000宗本土感染　西藏拉薩爆發火車群組

國家衛健委公布，內地昨日（20日）新增2181宗本土感染，旅遊勝地海南省及西藏的個案仍然佔比最多。

西藏自治區公布，將會協調賓館酒店為旅客提供房間，並盡快安排符合離藏條件的滯留遊客返回原居地。



內地新增602宗確診病例，其中553宗為本地個案，包括海南440宗，西藏34宗，陝西21宗，四川12宗，廣東9宗，新疆6宗，山西5宗，內蒙古、遼寧、青海各4宗，湖南3宗，福建、重慶、雲南各2宗，北京、浙江、河南、湖北、甘肅各1宗；其餘49宗為境外輸入個案。

同日，新增1708宗無症狀感染，其中近9成5為本土無症狀感染，包括海南625宗，西藏560宗，新疆200宗，青海81宗，陝西45宗，湖北、甘肅各15宗，河南11宗，重慶10宗，廣東、兵團各9宗，遼寧、黑龍江、江西各8宗，河北、廣西各4宗，內蒙古3宗，上海、浙江、四川、雲南各2宗，山西、江蘇、福建、貴州、寧夏各1宗；其餘80宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例8449宗，累計報告確診病例239424宗，5226人病亡。

拉薩爆發火車群組

西藏拉薩爆發火車群組感染。截至目前，來往拉薩至北京的Z22次列車，至少發現33宗感染個案，涉及北京、河北、山西、河南、山東、甘肅、湖南等七個省市。

拉薩火車站宣布，受疫情影響，8月19日至9月10日，Z22次列車的僅來往拉薩至西寧，西寧至北京段停運。

昨日，西藏發布14條在藏滯留人員服務保障措施，包括協調賓館酒店為旅客安排房間住宿；安排專人每天到滯留人員安置點為旅客做核酸檢測，並優先出具檢測報告；盡快安排符合條件的旅客有序離開西藏，包括優先安排長者、兒童、孕婦等特殊人群離開；與四川、雲南、青海等地建立專項機制，以點對點包機方式接載旅客離藏。