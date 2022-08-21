熱浪來襲｜連續10天發布高溫紅色預警　八省份局地可達40℃以上

中央氣象台連續第10天發布高溫紅色預警，預計重慶、湖北、浙江等地的部分地區，最高氣溫可達40℃以上。



今早（21日）6時，中央氣象台繼續發布高溫紅色預警，預料多地的日間氣溫升至35℃以上。

甘肅南部、陝西南部、河南、安徽、江蘇南部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、雲南東北部、廣東北部、廣西北部等地有35至39℃高溫天氣。其中，陝西南部、四川東部、重慶、湖北、湖南中北部、安徽東南部、江西西北部、浙江中南部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

浙江杭州持續高溫天氣，遊客在西湖畔遊覽時吃雪條解暑。（新華社）

8月以來，全國降雨分布不均，江南等地降雨嚴重偏少，降雨量僅有10、20毫米，南京、南昌的降雨量甚至為0。相反，北方降雨偏多，省會城市累計降雨量排名前十，有7個都是北方城市，包括青海、天津、黑龍江、山東、遼寧、吉林、內蒙古。

今日，中央氣象台發布暴雨藍色預警，預計下午2時至明日（22日）下午2時，內蒙古河套地區、陝西北部、山西中北部、河北中部、北京南部、天津、山東北部及黑龍江中南部、雲南西南部等地的部分地區有大到暴雨。

其中，陝西東北部、山西西北部、河北中部等地局地有大暴雨（100至150毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20至50毫米，局地可超過60毫米），局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。